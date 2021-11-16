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達拉斯中山學術研究學會 紀念國父155歲冥誕

【達拉斯訊】
牟呈華同志與劉志強同志。（達拉斯中山學術研究會提供）
牟呈華同志與劉志強同志。（達拉斯中山學術研究會提供）

達拉斯中山學術研究會，為紀念國父155歲冥誕，特在布蘭諾(Plano) 市舉辦紀念活動。11月12日當天，由中國國民黨中央評議委員牟呈華號召、劉志強主持，與一群推崇國父以三民主義立國、五權憲法治國理念的僑胞相聚一堂，一起緬懷孫中山先生的革命精神，及建立中華民國、亞洲第一個民主共和國奮鬥的歷史。

當日，首先由全體參加僑胞們合唱中華民國國歌，國父紀念歌，再由牟呈華宣讀總理遺囑，並講述達拉斯中山學術研究會成立的目的與宗旨。牟呈華說，今日台灣人民，能在自由的寶島，擁有民有、民治、民享三民主義的繁華社會，是當年犧牲了多少革命黨員、愛國志士，在10次革命戰役中，以頭顱、鮮血生命換來。中國國民黨海工會主任陳以信應邀參與，他雖然人在台灣，但他以視訊讚揚海外黨員恪遵國父革命精神。

孟敏寬同志演説國父生平。 （達拉斯中山學術研究會提供）
孟敏寬同志演説國父生平。 （達拉斯中山學術研究會提供）

接著請孟敏寬，以輕鬆問答的演説，將國父生平事跡介紹給參與的僑胞，這其中包括從國父兒時仗義行為的表現，對太平天國改革事跡的肯定，到檀香山接受西方教育的蛻變，行醫治國的足跡，以及10次革命的動機與策劃。因此在國父誕辰特別的日子，成立達拉斯中山學術研究會，是有它歷史的意義與價值，我們唯有延續國父三民主義的理想，才對得起當年一個個殉難犧牲的烈士。

目前中國國民黨啓動同舟計畫「萬人回娘家」專案，希望藉「公益入黨」方案，擴大招募新黨員。牟呈華呼籲凡有意願參加達拉斯中山學術研究學會同志，可與金奎星（214-566-8766）、劉志強（469-712-8020）、鍾依玲（972-333-1313）聯絡。

中國國民黨中央評議委員牟呈華同志致辭。（達拉斯中山學術研究會提供）
中國國民黨中央評議委員牟呈華同志致辭。（達拉斯中山學術研究會提供）
中國國民黨海工會主任陳以信視訊鼓勵、 （達拉斯中山學術研究會提供）
中國國民黨海工會主任陳以信視訊鼓勵、 （達拉斯中山學術研究會提供）

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