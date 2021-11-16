動用聯邦紓困金 德州撥款5億 補助低收入勞工托兒

德州就業人力委員會將動用聯邦紓困金中的5億元，提供低收入服務業員工托兒費用。(TWC臉書)

德州 就業人力委員會TWC宣布，動用聯邦紓困金 中的5億元，給低收入 服務業員工提供托兒費用，希望藉此紓解目前人力極度短缺的問題，效期是12個月。

聯邦給各州提供的巨額紓困金，提供德州的還有很多沒有被運用，而由於德州共和黨掌政者偏向企業與富人的政策，低收入居民並沒有得到很多實質利益，但目前人力極度欠缺的情況影響到企業的運作，TWC提供的這項新措施可以惠及低收入家庭，符合資格的人應該善加運用，詳情請上www.twc.texas.gov網站瀏覽。

這項稱為「服務業復甦計畫」(Service Industry Recovery program)的專案，將提供藝術、娛樂、休閒、旅館、餐廳、零售等行業的低收入員工托兒費用，好讓民眾可以放心的把孩子送到高品質的托兒處所，然後投入服務業協助德州在疫情後的經濟復甦，在新冠疫情期間，這些行業受到的衝擊最大。

TWC主席布萊恩丹尼爾(Bryan Daniel)指出，對許多服務業的潛在員工而言，不放心把孩子送到品質不良的托兒場所，或是托兒費用太貴使得就業不划算，是他們投入職場的最大障礙，如今州政府動用5億元巨資替州民解決這個問題，可以讓許多人就業，既改善家庭的經濟，也協助德州的經濟復甦。

另外，TWC還有一項「托兒事業輔導計畫」(Child Care Business Coaching)，協助有意開設托兒場所的人註冊登記或取得執照，有意者可上www.twc.texas.gov查閱詳情。托兒場所有三類：有照托兒中心(Licensed Child Care Center) 、有照托兒家庭(Licensed Child Care Home)和有註冊托兒家庭(Registered Child Care Home)。