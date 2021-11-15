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第一夫人抵休士頓 鼓勵家長讓5至11歲童打新冠疫苗

編譯組／綜合報導
第一夫人吉兒拜登14日在休士頓兒童醫院呼籲家長讓子女接種疫苗。(FOX電視台)
第一夫人吉兒拜登14日在休士頓兒童醫院呼籲家長讓子女接種疫苗。(FOX電視台)

第一夫人吉兒拜登（Jill Biden） 14日抵達休士頓，敦促家長替五至11歲兒童接種新冠肺炎疫苗

FOX電視台報導，第一夫人當天的訪問，是拜登政府努力讓當地學區開設疫苗接種站，並向父母推廣替兒童接種疫苗的宣導活動之一。白宮希望近期迅速替五至11歲兒童進行疫苗接種。

在德州兒童醫院，吉兒拜登與美國公共衛生局局長莫西(Vivek Murthy)於記者會上說，「總統和我知道這對你的家人們來說有多困難，我今天在這裡，是關心你和你的孩子。」她說，「政府和我們團隊，一直努力替您在這場疫情中保護家人，現在我們有辦法做到，替您的孩子接種疫苗。」

吉兒拜登並於15日與莫西訪問維吉尼亞州Franklin Sherman小學，發起一場全國性兒童疫苗接種運動。1954年，該校是第一個接種脊髓灰質炎疫苗的學校。

與此同時，聯邦衛生部部長貝西拉（Xavier Becerra）和教育部長卡多納（Miguel Cardona）也正致函全國各學區，呼籲他們替符合條件的學生組建疫苗診所。學區可動用數十億元的聯邦新冠肺炎救助資金來支持此一工作。

第一夫人告訴家長們，「我不能保證，世界上的危險變得不那麼可怕，但有了疫苗，我們至少可消除其中一個擔憂。」

疫苗 拜登 學區

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