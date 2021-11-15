最新報告：致癌空氣聚集區 德州多地上榜

研究指出，聖安東尼奧的阿拉莫區域有致癌空氣聚集。（The Alamo 網頁）

根據紐約調查性新聞刊物ProPublica於11月11日發布的最新報告顯示，聖安東尼奧的阿拉莫區域（Alamo City）是致癌 空氣的「聚集區」（hot spot），其他城市如休士頓 、達拉斯、艾爾帕索（El Paso）和許多德州城市均榜上有名。

休士頓紀事報報導，ProPublica團隊，五年來一直繪製有毒空氣污染，在國內傳播的情況。他們表示，已測量全美「每個」社區的傳播，並發現1000多個致癌空氣聚集區。

該項調查結果， 11日晚間於推特上發表，該機構希望聽到居住在上榜城市居民的意見。

推文中，ProPublica澄清，列入名單的城市，並不意味著整個城市都是有毒空氣，而是城市內某一範圍內有個聚集區。

交互式地圖顯示，當地熱點位於Antonio Refining附近，包括聖安東尼奧河（San Antonio River）、南普雷薩街（South Presa Street）和Dan Court一部分。

該文說，根據ProPublica對EPA五年建構的模組分析，生活於該地區人們，至少有10萬分之一，會因工業空氣污染面臨癌症 風險增加。該機構收集的數據顯示，工廠排放的苯、萘和乙苯約佔該地區癌症風險的 99.5%。

總部位於印第安納州的Calumet於2019年11月，將煉油廠（城市範圍內唯一一家）出售給Starlight Relativity Acquisition公司。根據之前MySA報導，新所有者是一家由Allegiance營運的休士頓公司。