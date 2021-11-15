賣車未卸舊車牌 女一直收意外帳單

德州天普市居民買新車時把舊車抵換，沒取回舊車牌，招來麻煩。( KCENTV／NBC6)

天普市(Temple)一位居民買新車時把舊車抵換(trade-in)，兩個月之後開始接到收費道路帳單 ，很快金額就達到80多元，令她十分頭疼。

克莉絲汀查斯克(Christine Trask)今年3月在Platinum Autoplex經銷商買了新車，她同時把2000年份的龐提亞克(Pontiac)迷你廂型車抵換。在加州，汽車 轉手時舊牌照由新車主接收繼續使用，但在德州，車子轉手時一定會換發新車牌。查斯克指出，當時經銷商叫她不用擔心，他們會把舊牌照拆下銷毀，並呈給車管局DMV 一份「汽車轉手通知」(Motor Vehicle Transfer Notification)。

但從5月份開始，她每月收到一份收費道路帳單，帳單上還附了車子的照片，照片上明顯看出還是掛著她的舊牌照。查斯克跟經銷商聯絡，經銷商指出兩張新牌照已經寄到，但打電話給廂型車買主，電話一直都沒人接。查斯克覺得很沮喪，後來把這件事告知當地的NBC電視台，希望用輿論的力量幫她解決問題。

電視台跟DMV聯繫，DMV發言人指出，當經銷商收到一輛舊車時，不用馬上換新照，而是等到車子賣出後才用新車主的名字申請一份新牌照，容許的期限是30天。查斯克對自己的「偷懶」後悔不堪，當時自己應該把舊牌照拆下帶回家，並馬上填出一份汽車轉手通知交給DMV。

從這個前車之鑑，賣車的人應該做到這兩件事，就不會有後顧之憂。DMV指出，查斯克運氣不算壞，這些帳單最後都會解決，只是要花費一些時間和功夫，有些人的舊牌照被歹徒用來搶銀行、運毒品，那種麻煩才是難以輕易脫身的。