中華文化中心 帶長者秋遊動物園

老人家們都多年未到動物園，大家都玩得很開心。（中華文化中心提供）

趁著11月秋高氣爽好天氣，中華文化中心日照中心的年長者們在員工及義工的帶領下參觀了休士頓動物園。在遊玩的過程中，長輩們有機會看到各種小動物的可愛模樣，並在歡聲笑語中度過了一個愉快的上午。

中華文化服務中心的T.T and W.F.日照中心於2019年建成，並獲得德州 成人衛生局許可證，由於疫情 耽擱太久無法開業。終於在今年，日照中心盛大開幕，歡迎廣大年長者參與其中，享受晚年生活。

看到精彩表演，大家都鼓掌叫好。（中華文化中心提供）

中華文化服務中心T.T. and W.F. Chao年長者日照中心的宗旨在為年長者提供一個安全及健康的日間照顧場所。長輩們藉由參與有意義的活動包括英文課、乒乓球、撞球、麻將、卡拉OK、健身 活動、手工藝課程等等增強其身心健康，並幫助保持長者自主生活機能。T.T. and W.F. Chao日照中心每天皆提供各類保健養身課程，及娛樂、文化、社交活動。年長者在安全愉快的氛圍下互動，不但增進其身體健康及社交能力，亦豐富其精神世界，充實愉快地過每一天！

中華文化中心的日照中心服務包括：根據居住距離安排專車接送、註冊營養師設計中式早午餐和點心、提供多項年長者福利申請服務、全職護士提供長者健康評估和藥物管理。

更多資訊請查詢文化中心網站：www.ccchouston.org/Day Activity and Health Services或撥打713-271-6100*300預約參觀中心。