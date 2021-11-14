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警以胡椒球射示威者 達拉斯大陪審團拒起訴

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，達拉斯縣一大陪審團，12日（周五）拒絕起訴警官魯格洛夫（Roger Rudloff），其去年被拍到，以胡椒球射擊一名參加佛洛伊德（George Floyd）抗議者維拉斯蒂克（Jantzen Verastique）的胸部。

得知消息，維拉斯蒂克表示「很震驚，但並不感到驚訝」她在閉門聽證會上作證約一小時，「這是時代的標誌，我沒想過正義會真正伸張，只是希望抓住一線希望。」

她的律師韓德森（David Henderson）指責達拉斯縣地方檢察官克魯佐特（John Creuzot），稱他並無密切參與此案。

「檢察長辦公室只是口頭要求人們承擔責任」韓德森說，當一名檢察官致力於案件時，他將直接參與其中，但克魯佐特並沒有。

魯格洛夫的律師羅傑斯（Robert Rogers）說，大陪審團的決定，證實魯格洛夫的行為是「合法且適當」。

大陪審團的決定，是在達拉斯晨報一項調查之後所做出來的。該調查揭示達拉斯警方如何在3月分悄悄清除魯格洛夫在該事件中的任何犯罪行為。

一年多後，克魯佐特決定將胡椒球案提交大陪審團審理，此前他宣布其辦公室正獨立調查抗議者遭受的情況，包括胡椒球射擊案。

對抗議者和民權活動家來說，克魯佐特的行動，代表期待已久的問責制。

去年5月，在佛洛伊德被白人警察殺害後，維拉斯蒂克和其朋友莫爾斯（Dondi Morse）和其他抗議者一起遊行。黃昏時刻，他們看到魯格洛夫和其他警察，沿著35E州際公路一路聚集。她在看到魯格洛夫企圖用胡椒球射擊她之前，大聲叫他停下來，他最後開槍射擊時，只站在距離她幾呎遠之處。

達拉斯警察監督委員會主席Jesuorobo Enobakhare Jr.稱大陪審團的決定令人失望。「看來我們對警察的要求，比普通同百姓低。」他說，這樣的人得到保護，繼續擔任達拉斯警察，對社區和達拉斯來說有何意義？

警察 佛洛伊德 檢察官

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