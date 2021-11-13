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德州漢麻法規模糊 零售商「賣也不是、不賣也不是」

編譯組／綜合報導
聯邦食藥局對Delta-8產品的警語。（聯邦食藥局）
聯邦食藥局對Delta-8產品的警語。（聯邦食藥局）

德州的法律迷糊仗導致「漢麻」（hemp）衍生產品delta-8的販售商陷入兩難，長年以來的法律讓他們相信漢麻或delta-8是合法的，只有「大麻」（marijuana）才是違禁物品。但是德州衛生廳月前宣布，德州從未許可過販售漢麻，奧斯汀地方法院卻又駁回，許可販售，賣與不賣全看店家良心。

美國的「大麻」分兩種，全依四氫大麻酚（THC）的含量決定，THC超過0.3%的就是違法的marijuana，低於0.3%的就是hemp。不論是大麻或漢麻都在1937年的Marihuana Tax Act生效後被列為違禁品，但是2018年的聯邦Farm Bill卻又讓漢麻合法化，加上德州2019年通過House Bill 1325許可漢麻，德州的農民就是自此開始種植漢麻為生。

至於delta-8則是漢麻的衍生產品，THC含量比漢麻更低，因此一般菸店、CBD店都能買到含有delta-8的電子菸管、精油或糖果。但是衛生廳10月15日卻在網站上公告，delta-8屬於一級管制藥物（Schedule I），以前是，現在還是，因此使用delta-8產品就是違法。不過，州警卻按兵不動，迄今未逮一人。

公安廳（DPS）說，他們必須依法行政，目前的法律沒有禁止delta-8，所以州警不能逮人。最後變成零售商卡在中間，賣也不是、不賣也不是。Hemp Industries Association的董事Rick Trojan III說，這灰色地帶也太大了吧，每個關係人都搞不清楚到底會不會觸法，真的搞不清楚的是衛生廳吧？

德州 大麻 公安

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