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孫中山155周年誕辰 僑團獻花紀念

記者封昌明／休士頓報導
中山學術研究會會長唐心琴（右一）主持向國父孫中獻花典禮。（記者封昌明／攝影）
中山學術研究會會長唐心琴（右一）主持向國父孫中獻花典禮。（記者封昌明／攝影）

中山學術研究會會長唐心琴為紀念國父孫中山先生155周年誕辰，11月12日上午10時在僑教中心大廳國父銅像前舉行獻花致敬儀式，駐休士頓台北經文處組長徐炳勳、僑教中心主任陳奕芳、副主任黃依莉、僑務委員劉秀美、翁履中教授及多個僑團代表前往獻花致敬，場面莊嚴隆重。

唐心琴說，孫中山先生是一個偉大的思想家，他創立的三民主義，以民權、民生、民族主義，過去台灣充分的實行，所以才有目前台灣這個非常自由民主繁華的社會，但很遺憾，可能我們的下一代都還不知道國父是何許人也，所幸近年來有孫文學校的成立，宣揚國父孫中山先生半生努力的革命，72烈士的拋頭顱、灑熱血才有現在的中華民國。

僑聯總會休士頓辦事處主任賴李迎霞（右三）率會員致敬。（記者封昌明／攝影）
僑聯總會休士頓辦事處主任賴李迎霞（右三）率會員致敬。（記者封昌明／攝影）
榮光會會長左大為（左一）率會員獻花。（記者封昌明／攝影）
榮光會會長左大為（左一）率會員獻花。（記者封昌明／攝影）

徐炳勳、陳奕芳先後致詞表示，過去在學校的時候，大家都有讀過三民主義，對書中的內容仍記憶猶新，對孫中山先生的貢獻，他們都非常佩服，也希望有機會要多溫習一下。

翁履中教授一上台即先背了一段三民主義的章節，他坦承當年背三民主義是為了考聯考取得好成績，對內容實在理解不深，他想，國父當年所處的年代與他們的年代有所不同，但他推崇國父思想的正向力量，特別是「知難行易」的觀點，他鼓勵年輕人應多加學習。

僑教中心主任陳奕芳（左一）、副主任黃依莉（右二）代表獻花。（記者封昌明／攝影）
僑教中心主任陳奕芳（左一）、副主任黃依莉（右二）代表獻花。（記者封昌明／攝影）

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