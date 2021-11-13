休士頓中文學校聯誼會繪本研習 廣受好評

臺灣師範大學講師陳立芬在線上主講「繪本與語言教學」提供老師們研習教學技能。 （林琬真提供）

休士頓 中文學校聯誼會於10月29日舉辦2021年線上敬師活動及華文教師研習會，邀請台灣 師範大學講師陳立芬主講「繪本與語言教學」提供老師們研習教學技能。

這次敬師活動得到僑委會特別贊助，並表揚資深優良教師，對休士頓地區所有會員學校校長、老師們是一大激勵，主辦單位特別邀請剛上任的休士頓經文處副處長王韋龍、華僑文教服務中心副主任黃伊莉上線和各位校長及老師見面並致詞勉勵。

受表揚的兩位資深優良教師是服務中華文化中心中文學校長達30年的朱玉圭老師、服務滿十年的中華文化學院黃幸月老師，兩位老師和文化中心校長莊芳齡也發表感言， 並和老師們分享他們從事中文教學的心得，敬師活動結束後開始講課。

陳立芬講座一向圖文並茂，此次講課著重於用設計精美的繪本探討語言教學，將圖轉化為文字的繪本教學的四步驟，一、仔細翻閱全書，用心看圖；二、以簡要文字註記人物圖與情境圖；三、就人物展開對話，就情境展開情境說明；四、摘記語言教學重點，與繪本語言教學的兩種策略，有圖有文與有圖無文的不同教學策略，引導學生觀看圖畫內容，引導提問，由學生創作文字，老師給予回饋，分享的語言鞏固為目標，陳老師並用許多例子詳細說明繪本教學，原本一個小時的教學延長至一個半小時才結束，參與的老師都表示學習很多新教學方法， 非常感謝陳老師的教導。

研習會的目的是提供老師們在運用既有教學素材與資源來提升教學品質，此次活動及講座廣受好評，除休士頓地區中文教師們踴躍報名，更吸引來至全美各地中文教師參與，總參加人數多達200人。 因應疫情 無法上實體課，但仍能在線上舉辦研習會，提供更多的學習平台，也讓不同地區的老師們能在線上交流分享中文教學的經驗，為將來研習會的舉辦發展出新的模式及多元化。