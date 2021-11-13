中國30年名廚孫軍 把川味帶到梨城

川之味主廚孫軍（左三）熱情好客，梨城店開幕當天賀客盈門。（記者封昌明／攝影）

來自中國 的名廚「孫軍」再開新店，孫軍由中國大連和北京 開始他的烹飪生涯，然後在新加坡加入了一家世界级餐廳。 30年來，他熱衷於向世界介紹正宗而精緻的中國菜，為世界各地的許多餐廳開店和烹飪。 他的足跡也傳到俄羅斯和德國。孫軍的菜品曾榮獲「美國最佳亞洲美食 」大獎，多年來，他將中國的美食帶到他去過的每一個社區，至今仍讓當地人回味無窮。

透明玻璃可以看到師傅們現包現做，新鮮上菜。（記者封昌明／攝影）

很多主流社會的消費者來到孫軍的餐廳，總會被他廚房透明玻璃所吸引，因為廚師們都戴著廚師帽，正忙碌地為食客準備美食，幾乎所有食材都是新鮮現做，新鮮吃得出來。

孫軍做的北京烤鴨，是享譽國際的著名北京料理，色澤紅潤，肉質肥而不膩，皮脆肉嫩，配上上鬆軟的瓜包、甜海鮮醬和一些大蔥和黃瓜，讓人不由不得一口接著一口，而意猶未盡；鴨湯也是一絕，由鴨骨煲出鮮白的濃湯，配上大白菜及豆腐等配料，在休士頓目前略有涼意氣候，真是溫暖人心。

北京烤鴨，是川之味的拿手絕活，不嚐可惜。

由於曾受聘至新加坡高檔餐廳服務，對當地的食材也頗有心得，回到休士頓後他結合中式的做法，讓這道「泰式魚排」華麗轉身，包裹了一層薄粉的魚片，酥炸成金黃色式，經孫軍獨門的調味，讓魚排保持了魚的鮮味，配了上特殊醬料，讓主菜微酸小辣，讓欲罷不能，饕客們每來必點。

川菜過去強調「一菜一格，百菜百味」，孫軍仍然堅持著傳統華人的技藝，但加入了當地的食材，在強調養生的時代中，獨樹一幟地在梨城及Kemah闖出了名號，食客絡繹不絕。

川之味目前有兩家店：Kemah地址：1127 Marina Bay Drive, Kemah TX 77565，電話(281) 334-6688，營業時間每天上午11時至 9時30分。新開張的梨城新店地址：2110 Pearland Parkway, Suite 188, Pearland TX 77581，(281) 369-7580，歡迎上網：https://www.thespicypanda.com/訂餐。