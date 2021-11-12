世華工商婦女美南分會 2021聯誼暨慶生

鄭麗如現場排舞教學。（世華婦工商協會提供）

休士頓世界華人 工商婦女企管協會美南分會，於10月30日(周六)下午在僑教中心大禮堂，舉辦久違實體活動「2021會員聯誼暨慶生會」，讓期待相聚的五十多位會員姐妹歡樂齊聚一堂。 世華美南分會2021聯誼會暨慶生會大合影。（世華婦工商協會提供）

僑教中心主任黃依莉副主任應邀出席。會長孫玉玟表示，受疫情 影響，這是今年首次大型會內聯誼。當日活動設計為三大主題，十分實用且精彩。

首先由彭代珣醫師主講「五十肩的預防和治療」。彭代珣說「五十肩」由於好發於50歲上下而得名，生活中的預防十分重要，例如改掉錯誤姿勢駝背，避免過度手臂外展、反覆上抬等動作。

接著由理事鄭麗如，專業舞蹈老師，現場排舞教學，她表示排舞 (Line Dance) 適合男女老少，簡單而快樂，是提倡全民運動最好的項目，不需舞伴，單純自然的跟著音樂節拍跳舞。

最後是孫玉玟拿手的奶油蛋糕教學，示範如何自製鮮奶油。她在海綿蛋糕上裝飾的水果鮮亮的顏色例如草莓、藍莓、紅莓、葡萄等時令水果。活動結束之後，很多人向會長索取食譜 及詳細做法。

每一位在場的會員都得到一份精美的禮物，最後還舉行抽獎活動，很多幸運的會員都抽到豐富的禮品和現金獎。