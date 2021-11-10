疫情期間出國難 到帕里斯就能享受法國風情

帕里斯市的艾菲爾鐵塔塔尖上戴著一頂紅色牛仔帽。(維基)

疫情 期間出國旅遊困難度增加很多，不過想去法國巴黎的德州 人，可以到帕里斯(Paris)享受法國風情，這裡也有一座艾菲爾鐵塔(Eiffel tower) ，喜歡騎BMX特技自行車的人更會如獲至寶。

位於達福都會區東北邊約100哩的帕里斯，市名拼法跟巴黎完全一樣，但在英文裡那個s是有發音的，所以中文不翻成巴黎。美國 其實有不少城市取名為Paris，早期應該都是以法國移民居多。德州的帕里斯創立於1845年，那時候德克薩斯還是自成一國，所以帕里斯的年齡比德州還要老一點。

舊城區至今仍然充滿了法國風情，一座65呎高的縮小版艾菲爾鐵塔，是當地最著名地標，為了有別於其他城市的小艾菲爾塔，這裡的塔尖上戴著一頂紅色牛仔帽。紅河谷退伍軍人紀念碑(Red River Valley Veterans Memorial)離鐵塔只有一小段腳程，這是本地另一個著名地標，碑上刻著為國捐軀的北德州居民姓名，每到年節時都會有烈士的親友前來獻花致敬。帕里斯市中心一帶有許多好餐館，要享用法國美食選擇不少，附近還有很多骨董店和服裝精品店。

在美國BMX跑道不少，但是「彈跳跑道」(pump track)卻寥寥無幾，不過帕里斯竟有一座，到此一遊經常可以看到世界級的頂尖高手在這裡練習。彈跳跑道的選手很少會去踩踏板加速，他們把兩腳踩在踏板上，利用跑道上連續不斷的大小丘陵加上腿勁來加速，如果喜歡騎BMX特技自行車，進去玩一趟絕對暢快無比。

Velosolutions Pump Track地址：2005 S Collegiate Drive，這是市政府擁有的公園，遊客可以免費使用，正規跑道之外還有一條兒童級跑道，新手可用這條跑道學習。跑道附近還有樹蔭區和野餐區，這座公園每天從日出到日落之間開放給遊客享用。