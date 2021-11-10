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少年挑釁 駕車衝撞6騎士 被起訴加重傷害

編譯組／綜合報導 
衝撞六名騎士，16歲少年被控加重傷害。（KHOU）
衝撞六名騎士，16歲少年被控加重傷害。（KHOU）

一名16歲少年2021年9月25日挑釁一群正在練車的自行車隊後，還衝撞前方的六人，其中三人重傷。沃勒縣（Waller)檢察官8日宣布，將起訴少年六項以致命武器造成嚴重傷害罪名。

檢方表示，縣警局相關人員並未妥善處理此案，且未通報檢察官，經過六周獨立調查後，檢方確定少年有傷害六人的犯意，因此提出六項指控。 

目擊者與檢方表示，少年當天路遇一隊正在練習的自行車手，不知何故少年先以「噴煙」（rolling coal）方式挑釁，接著又駕車衝撞前方的其他騎士，導致六人受到輕重傷。少年事後並未逃離，而是留在現場等沃勒縣警人員抵達，並在接受訊問後獲釋，且縣警事後未做任何指控。一度傳聞少年的親戚在縣警局做事，因此才能靠關係免於控罪。 

檢方得知本案後，決定獨立調查，因為相關人士有包庇嫌疑，最後決定仍起訴。警方表示，少年在檢方起訴後已經到案，不過因為未成年所以相關資料不能公開。 

沃勒縣警察局長Bill Llewellyn事後聲明指出，警方的處理確有疏漏，但跟少年有沒有「關係」無關，「我們的員警因為不熟悉相關法令而造成疏漏，這部分我們已經進行內部處理，而且不會再犯」。不過警長也對檢方倒打一耙，表明現場警員確有致電檢方兩次，但都無人接聽，「我們的巡佐沒有留言，是他們的疏忽，但是如果檢方想藉此減少自己的愧疚，以後就應該每通電話都接」。

檢察官 警察

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