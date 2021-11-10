史考特演唱會出意外 警長：事前已提醒他有風險

史考特在音樂節上演唱，引起台下歌迷推擠造成不幸傷亡。（美聯社）

休士頓 市警察 局（HPD）局長費納（Troy Finner）表示，他在5日的Astroworld Festival舉行前，曾與饒舌歌手史考特（Travis Scott）短暫地禮貌性會晤過，告知對方他對演唱現場可能發生意外的擔憂，並希望對方能與HPD合力維安，但是演唱會仍然發生意外，並造成8人死亡、25人送醫。費納說，全案仍在進行刑事調查。

史考特原名為Jacques Webster，1992年出生在休士頓，為了歌唱生涯大學中輟。出道專輯為2015年的Rodeo，至今獲得八次葛萊美獎，2018年開始Astroworld Festival。史考特以叛逆樂風聞名，2015年與2017年的演唱會都曾惹事，但這次的Astroworld是首度發生死傷。史考特事後推文表示，他傷痛逾常，也會和休士頓老家的社群 一道協助遺族療傷。

費納在答覆媒體詢問時公開回應，他在5日的演唱會開始前，曾經與史考特與他的安全幕僚短暫會面，表達了在他31年的警界生涯，從未見過社會對立如此高漲的時刻，因此希望史考特重視安全問題，並與HPD合作保障觀眾安全。費納說，他還希望史考特節制社交平台上的發言，不要舉辦未經安排的特別秀。

費納說，會面「相當短暫與客氣」，他只是表達身為HPD局長的擔憂。他說，事故過程的刑事調查仍在進行中，一名維安人員聲稱，在推擠過程中頸部遭到針刺、並因此昏迷的事件，也由醫療人員證實確有針刺的傷痕。

回顧當天的情況，雖然費納曾經善意提醒，但是史考特仍然依照以往作風，鼓勵聽眾擠過維安線、湧上舞台，最後全場5萬多人開始推擠。雖然過程中，因為部分聽眾要求史考特不要再唱，因為已經有數十人昏倒了，但史考特僅暫停了一會，要求大家協助昏迷者，然後就又開始演唱了超過半小時，直到休士頓消防局接到死亡通報後介入為止。