德州氣溫暴烈 恐海平面上升

德州農工大學指出，德州城市氣溫破百日數會大增，現有沿岸陸地會大量消失。(Port Houstont網頁)

德州 的氣候屬全國最暴烈，德州農工大學(Texas A&M)最近發布的未來15年氣候展望報告指出，城市氣溫破百日數會大增，現有沿岸陸地會大量消失。

德州農工大學對德州過去70年的每宗暴烈氣候現象都保有紀錄，德州各都市也有很長久的氣象資訊，譬如首府奧斯汀從120年前就有這些數字。這份研究是由氣象學家約翰尼爾森-加蒙(John Nielsen-Gammon)主持，他指出，德州的氣候是全球氣候系統的一部分，如今全球都在暖化 ，德州自然避免不了，但植物分布改變、農業灌溉和土地都市化也都促成了氣候的轉型。

該報告預測未來15年間，超過100度的酷熱天數會繼續增加，譬如過去120年中，奧斯汀平均每年有15天是酷熱，但是如果只看2000-2020年期間，每年平均酷熱天數已增至35天，其他城市也大致是一樣的趨勢。城市中的高大建築物和大面積的路面，會吸收、保留太陽的能量，形成「熱能島」(heat island) ，讓氣溫變得更為炎熱。

炎熱的天氣會造成冷氣使用增加，導致氣候暖化更嚴峻；付不起冷氣費用的低收入 居民，過熱的天氣不但令人難過，還會導致疾病甚至死亡。

另外，因為大量抽取地下水、石油、天然氣，德州已經出現海岸沉降(coastal subsidence)的現象，氣候暖化造成冰山、冰川融化，海平面正在上升，如果趨勢不逆轉，許多現有的海岸地帶會被海水淹沒，包括主陸塊沿岸、離島(barrier islands)和海岸濕地(coastal wetlands) ，而當颶風來襲時，海水倒灌的情況也會更嚴重。