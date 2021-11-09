羅復文 參觀虹牌油漆休士頓分公司

駐休士頓台北經文處處長羅復文（右二）與經濟組組長徐炳勳（左二）參觀虹牌油漆休士頓分公司，左三為該公司營運部經理Kelly Chang。（記者封昌明／攝影）

駐休士頓 台北經文處處長羅復文及經濟組組長徐炳勳，11月8日在恆豐銀行董事吳國寶的引薦下，前往位於休士頓西北區的虹牌油漆美國 分公司拜訪，在該公司營運經理Kelly Chang的陪同下，參觀了專業油漆的生產流程，來賓們均大讚虹牌油漆是台灣 之光，將台灣品牌的油漆在世界上發光發熱。

虹牌油漆的生產商「永記造漆」成立於1951年，歷經多年來不斷更新設備，擴大產能達年產89000噸， 員工六百餘人，經中華民國經濟部評定為一級塗料的專業製造廠，並經國際驗證為ISO 9001品質系統合格廠商，也是證管會核准股票上市流通買賣公司，產品遍銷國內外，佳評載道。

1983年虹牌油漆陸續添購土地廠房，增添新型機械及電腦配色、精密檢驗儀器，更不斷開發高級特殊塗料，頗具成效，1999年後陸續在上海昆山、越南、馬來西亞、美國等地設廠，進而與世界著名公司技術合作，生產國際一流的船舶及彩色鋼捲、防火漆等塗料，充分供應國內外各行各業日新月異的需求。

Kelly Chang向羅復文等人介紹，他們在美國所生產油漆，原料大部份都是從台灣進口的半成品，經本地接單、調色後，運送至北美各地，包括墨西哥等地，當初他們看準在德州設廠，是因為這裡的石油、醫療等產業發達，同時休士頓還有一個本地的港口，他們每個月都有貨櫃從台灣經三個月的海運到達休士頓港，由於他們品質穩定口碑很好，她對未來的市場深具信心。

引荐羅復文前來參訪的恆豐銀行董事吳國寶表示，他以前住在高雄與虹牌油漆的家族非常熟悉，知道他們要發展美國市場後即積極地協助，希望能為同為高雄鄉親的企業盡一份心力，也祝他們未來業務蒸蒸日上，為台灣爭光。