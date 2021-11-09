邊境重開 德州商家盼生意復甦

美墨邊界重開，德州艾爾帕索商家期待商業復甦。(CBP El Paso臉書)

歷經新冠肺炎疫情 關閉19個月後，美國國土安全部（DHS）8日重新開放美墨陸地邊境，讓已接種疫苗的墨西哥 旅客入境，依賴遊客的商家和需探親的兩國民眾，終於等來這一刻。

德州KPRC電視台報導，持簽證的墨西哥國民入境美國時，需持有美國疾病控制與預防中心（CDC）批准的疫苗接種證明。證明可以是接種卡、英文或西班牙文，實體或電子格式皆可。這些要求並不適用於17歲或17歲以下兒童。

2020年3月，為抵抗疫情，時任總統川普（Trump）政府關閉陸地邊界，除美國公民 、合法永久居民和任何被認為不可少的遊客外，持旅行簽證的墨西哥國民禁止入境美國。

根據美國交通部數據，從布朗斯維爾（Brownsville）到艾爾巴索（El Paso），這段期間入境人口大幅下降。

邊境開放當天，Liliana Trujillo牽著八歲兒子，穿過天橋入境美國，她等不及重新開放，因她需來美購買做生意的材料。她在Juarez經營美甲沙龍產品，邊境關閉時，無法購買足夠的產品滿足墨西哥客戶。

64歲的工廠退休工人Gracia Prieto-Torres很高興再次過橋入境。疫情前，她每隔兩三天，就會從Juarez來到艾爾巴索購物、吃飯打發時間。

艾爾巴索的商家，就是倚靠墨西哥遊客上門消費。

在天橋附近開設鞋店的Kim Indock說，疫情的遊客限制，她失去很多顧客，雖然8日商店仍沒有太多人氣，但隨著年底購物季節開始，預計本周生意會增加。