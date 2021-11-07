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台灣「人間國寶」 休士頓雕刻展受讚賞

記者封昌明／休士頓報導
多位僑領共同欣賞來自台灣的工藝品。（記者封昌明／攝影）
多位僑領共同欣賞來自台灣的工藝品。（記者封昌明／攝影）

由中華民國文化部駐休士頓辦事處台灣書院與休士頓自然科學博物館 (The Houston Museum of Natural Science)合作策辦《台灣雕刻大師吳卿、黃福壽金雕玉琢雙人展》11月6日迎來中研院院士朱經武、僑務委員劉秀美、僑務顧問張世勳、陳逸玲、雙十籌備會主委劉志忠、藝術家劉昌漢夫婦等僑社名人，在駐休士頓台北經文處副處長王韋龍、經濟組長徐炳勳、教育組長楊淑雅、科技組長游慧光、台灣書院主任陳譓如等陪同下，共同欣賞這批來自台灣的藝術作品。

劉昌漢讚嘆台灣的雕刻大師吳卿、黃福壽作品使用如此珍貴的材料，雕刻成栩栩如生的動、植物，達到的精確度和藝術水平令人震撼，而且是結合團隊共同創作，經很長時間的工作才產生這麼好的作品，難怪會獲得休士頓博物館的青睞，只是可惜兩位大師可能是受到疫情影響，無法親見到場讓民眾能一睹他們的風采。

美南地區發行量最大之主流媒體《休士頓紀事報》（Houston Chronicle）於9月24日在「藝術與展覽(Art & Exhibits)」專欄以「休士頓自然科學博物館裡的金玉寶藏」為題，大篇幅推介駐休士頓辦事處台灣書院與該博物館合作策辦之《台灣雕刻大師吳卿、黃福壽金雕玉琢雙人展》。

中央研究院院士朱經武（右三）與來賓合影。（記者封昌明／攝影）
中央研究院院士朱經武（右三）與來賓合影。（記者封昌明／攝影）
台灣書院主任陳譓如（圖左）陪同劉昌漢（右一）夫婦共同欣賞大型作品「瓜瓞綿綿」。（...
台灣書院主任陳譓如（圖左）陪同劉昌漢（右一）夫婦共同欣賞大型作品「瓜瓞綿綿」。（記者封昌明／攝影）

本地主流媒體也曾鉅細靡遺報導這兩位台灣雕刻大師的創作理念與作品特色，並盛讚兩位台灣雕刻大師透過黃金及玉石兩種最具挑戰性之材質，雕刻出大自然生物細如毛髮、絲般的細膩紋路與經脈肌理，呈現出難以想像之精緻作品，亦報導休士頓自然科學博物館(Houston Museum of Natural Science)對展出台灣兩位雕刻大師作品之推崇與重視，以及與台灣文化部合作交流此展覽之起源，展現台灣文化外交軟實力。

吳卿、黃福壽是台灣當代雕刻藝術家。「金雕」大師吳卿結合木雕技巧及金屬鑄造工法，大型作品「瓜瓞綿綿」使用10公斤纯金，運用精细的雕工，整株植物上枝葉、藤蔓、昆蟲栩栩如生，氣韻生動；獲文化部人間國寶殊榮的「玉雕」大師黃福壽，熟知玉雕知識及操作工具之技巧，其創作多取材自鄉間田野的花鳥草蟲，精於刻劃四時花葉的莖脈肌理，每一件作品渾然天成，突破了玉石剛性、獨特介質的可能性。

《台灣工藝大師吳卿、黃福壽 金雕玉琢雙人展》在休士頓自然科學博館的展期至明年2月6日，共展出40餘件精緻卓越的金雕、玉雕作品，讓台灣細膩高超之雕刻藝術站上國際舞台，值得華人同胞前往觀賞。

台灣書院主任陳譓如（左二）、中央研究院院士朱經武（右四）與來賓合影。（記者封昌明...
台灣書院主任陳譓如（左二）、中央研究院院士朱經武（右四）與來賓合影。（記者封昌明／攝影）
雙十籌備會主委劉志忠（圖中）夫婦與僑務顧問陳逸玲（圖右）合影。（記者封昌明／攝影...
雙十籌備會主委劉志忠（圖中）夫婦與僑務顧問陳逸玲（圖右）合影。（記者封昌明／攝影）

台灣 休士頓 博物館

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