房地產論壇11.14登場 專家談投資管理

世界華人工商婦女協會美南分會將於11月14日(周日)下午2時，在Courtyard by Marriott Sugar Land/Stafford 會議廳舉辦「房地產投資 及管理菁英論壇」，活動邀請到資深律師、五星級地產經紀人、地產開發商，貸款 專員等多位房地產及相關專業人才進行演講，提供房地產商業投資、交易及融資、房東/房客糾紛及法律等專業知識。

會長孫玉玟表示，為了讓大家可以全方位的了解華人在美最熱衷並具有穫利潛力的商業和房地產投資相關資訊，本場菁英論壇活動邀請到休士頓多位知名專業人士齊聚一堂，以一站式全方位「大人物聊地產」分享珍貴資訊及其累積的經驗，以輕鬆易懂的方式讓大家了解投資房/商鋪和物業管理以及租賃的運作方式，避免錯誤的發生，在長期投資上獲利。

主講人如下：

李雄：德州地產負責人，西南管理委員會主席，2022年亞裔商會主席，1985年開始從事地產行業。

唐心琴：達心地產負責人，糖城廣場開發商，從事地產行業35年。

卿梅：建築工程專業畢業，從事房地產開發，投資買賣13年，連續11年被德州週刊評選為五星級資深房地產經紀人，QQ 地產公司總裁。

王藝達： 藝達國際投資顧問總裁， 國際高端房地產投資專家，及房地產工程開發管理公司執行總裁，八年創下近億銷售業績。

林富桂律師：誠信產權公司負責人，亞裔地產協會創會會長，銘傳傑出校友。

賴清陽律師；中美韓聯合律師事務所創辦人，南灣地產投資公司創辦人，美南旅館公會前會長，六家Hilton, Marriott, La Quinta連鎖旅館合夥人。

張園立：利家貸款創辦人，現任台商會會長，專精房地產貸款。

孫玉玟：大紀元時報和新唐人電視台休士頓分台負責人，世華工商婦女協會美南分會會長，房地產投資、租賃和管理多年經驗。

該活動免費入場，提供咖啡茶水和點心，主辦單位還準備豐富禮品和現金抽獎。有意者不要錯過這場精彩的講座。

地點：Courtyard by Marriott Sugar Land/Stafford，地址：12655 SW Fwy., Stafford, TX 77477，報名請發短信TEXT：會長孫玉玟 281-777-7783、副會長何真 832-866-3333，或回覆此封訊息即可。