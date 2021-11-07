為了攬客 默許經銷商在店販毒 夜店老闆恐囚10年

達拉斯晨報報導，在夜店浴室銷售毒品 並不少見，但檢察官 表示，伊諾霍桑（Alfredo Navarro Hinojosa）通過讓經銷商在德州 各地俱樂部自由販售可卡因，使其成為一項有利可圖的商業策略。

達拉斯聯邦陪審團經過六周審判後，5日判定伊諾霍桑經營毒品場所，串謀管理毒品場所與意圖分銷可卡因等罪名。

陪審團還以同樣罪名，判定伊諾霍桑夜店總經理Miguel Casas和同謀Martin Salvador Rodriguez有罪。而層級較低的浴室經銷經理Cesar Mendez則判占有罪和意圖分發串謀佔有罪。

檢察官指出，59歲的伊諾霍桑通過允許其夜店浴室銷售可卡因，吸引大量人群前往他的夜總會。聯邦法院記錄稱，經銷商每周末售出多達200袋可卡因，賺取數十萬元。

該案開始於近十年前。當局指出，檢察官向陪審團提供2013年至2016年，在伊諾霍桑擁有的OK Corral Dallas、OK Corral Fort Worth和OK Far West等夜店購買17次受控毒品的證據，包括替聯邦調查局（FBI）工作的六名線人，在俱樂部浴室購買多袋可卡因。

聯邦調查局告訴陪審團，他們在伊諾霍桑辦公室內安裝隱藏式麥克風、攝影機和竊聽器等。

檢察官稱，他們在錄音中聽到伊諾霍桑說，「我們無法真正清理它，因為那樣我們會失去生意，我們需要可卡因。」

俱樂部保安人員並於審判中作證指出，伊諾霍桑、Casas和Rodriguez知道夜店有毒品銷售，並「公開命令保安人員允許」。

四名男子均被拘留，等待聽證會。其中伊諾霍桑、Casas和Rodriguez至少面臨十年至終身監禁，Mendez面臨至少十年刑期。

伊諾霍桑律師Chris Lewis說，陪審團無法就20項指控中的17項達成一致裁決，其中16項是用於管理毒品場所。

聯邦檢察官Chad Meacham在聲明中說，「這些被告通過明確允許在夜總會販售可卡因，賺取數百萬元，他們認為允許在浴室內銷售毒品，是他們競爭優勢。但相反，這讓他們垮台。」聲明稱「聯邦檢察官辦公室和聯邦調查局，不會允許夜總會老闆或其他任何人，故意在他們經營的場所販毒而視而不見。」

相關單位2012年著手調查該案，至2017年12月，才逮捕伊諾霍桑。其後因新冠肺炎疫情，審判推遲至9月下旬才開始。