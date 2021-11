藉耶穌基督之名圈錢 詐騙客被判關到死

現年80歲的威廉嘉勒格勢必在牢裡度過餘生。(Dallas縣警局)

北德州 一名基督教廣播電台節目主持人,經營龐氏騙局(Ponzi scheme)大約十年後露餡,他於1日(周一)被法官判處第三個終身監禁。

現年80歲的威廉嘉勒格(William Gallagher),其實從2019年3月被捕後一直都待在監牢中,他因為同樣的詐欺 行為已被達拉斯法院判處25年徒刑,德州法院也已判了他30年。2019年8月,泰倫特縣(Tarrant County) 法院對他提訴,這次的審判庭是為福和市一帶的受害者討回公道。

嘉勒格在一家基督教廣播電台擔任主持人,他每次節目收尾時,總說「星期天教堂見」(See you in church on Sunday),這成了聽眾百聽不厭的口頭禪,他還出版理財的書籍,譬如有一本名叫「耶穌基督,金錢大師」(Jesus Christ, Money Master)。他所成立的嘉勒格財務集團(Gallagher Financial Group)在電視台做廣告,有許多年長者相信他是虔誠的基督徒,絕對不會騙他們的錢。

泰倫特縣檢察官辦公室年長者財務詐欺小組(Elder Financial Fraud team)的組長蘿莉瓦內爾(Lori Varnell)指出,這是她執法多年來所看到的最惡劣案例,嘉勒格在各教會的周日集會中與教友接觸,這些已退休人士把錢交給他投資 ,少的有幾萬元,多的有60萬元,最後卻血本無歸,有些人必須賣房,有的人跟子女討錢過生活,有些人重回職場上班賺錢,他們損失的金錢總數達3200萬元。

1920年代,查爾斯龐濟(Charles Ponzi)在波士頓為他的投資公司做廣告,宣稱有豐厚的報酬率又沒有風險,他把新投資人的錢拿來付老投資人的年度利息,經過幾年名聲越來越大,收到的資金越來越多,但龐氏騙局終究有爆發的一日,投資人失去資本,詐騙者入獄服刑,這種騙術如今就是以他為名。