藉耶穌基督之名圈錢 詐騙客被判關到死

現年80歲的威廉嘉勒格勢必在牢裡度過餘生。(Dallas縣警局)

北德州 一名基督教廣播電台節目主持人，經營龐氏騙局(Ponzi scheme)大約十年後露餡，他於1日(周一)被法官判處第三個終身監禁。

現年80歲的威廉嘉勒格(William Gallagher)，其實從2019年3月被捕後一直都待在監牢中，他因為同樣的詐欺 行為已被達拉斯法院判處25年徒刑，德州法院也已判了他30年。2019年8月，泰倫特縣(Tarrant County) 法院對他提訴，這次的審判庭是為福和市一帶的受害者討回公道。

嘉勒格在一家基督教廣播電台擔任主持人，他每次節目收尾時，總說「星期天教堂見」(See you in church on Sunday)，這成了聽眾百聽不厭的口頭禪，他還出版理財的書籍，譬如有一本名叫「耶穌基督，金錢大師」(Jesus Christ, Money Master)。他所成立的嘉勒格財務集團(Gallagher Financial Group)在電視台做廣告，有許多年長者相信他是虔誠的基督徒，絕對不會騙他們的錢。

泰倫特縣檢察官辦公室年長者財務詐欺小組(Elder Financial Fraud team)的組長蘿莉瓦內爾(Lori Varnell)指出，這是她執法多年來所看到的最惡劣案例，嘉勒格在各教會的周日集會中與教友接觸，這些已退休人士把錢交給他投資 ，少的有幾萬元，多的有60萬元，最後卻血本無歸，有些人必須賣房，有的人跟子女討錢過生活，有些人重回職場上班賺錢，他們損失的金錢總數達3200萬元。

1920年代，查爾斯龐濟(Charles Ponzi)在波士頓為他的投資公司做廣告，宣稱有豐厚的報酬率又沒有風險，他把新投資人的錢拿來付老投資人的年度利息，經過幾年名聲越來越大，收到的資金越來越多，但龐氏騙局終究有爆發的一日，投資人失去資本，詐騙者入獄服刑，這種騙術如今就是以他為名。