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松年學院 師生同行賞鴨宴

記者封昌明／休士頓報導
師生同行賞鴨宴，眾人合影於黃顯意宅前。（記者封昌明／攝影）
師生同行賞鴨宴，眾人合影於黃顯意宅前。（記者封昌明／攝影）

松年學院11月5日在學員黃顯意位於Richmond的家中舉行「師生同行賞鴨宴」，院長許勝弘帶領全體學員餐前禱告，感謝在佳節來臨前夕大家能有機會再度聚首，今年松年學院買了一個永遠的新家，他並宣佈本月24日感謝節餐會將在新址舉行，歡迎大家共襄盛舉。

賞鸭宴主人黃顯意表示，他自製的烤鴨口味很好，他感謝大家的賞光，他六年前買下這座佔地1英畝的房子，由於距離中國城有一點距離，當時價格非常便宜，他就立馬購入，如今休士頓新移民增加許多，周邊房地產的價格也跟著水漲船高，他非常開心在開恩節的前夕能和眾多老師及同學歡聚一堂，共渡周末時光。

曾在2020年10月10日國慶日，代表休士頓僑胞到總統府禮賓台上致詞的宋明麗，也帶著台灣名產芋頭酥等伴手禮前來，她與眾多因疫情關係好久不見的老朋友互道平安，她也不忘關心老友們的近況，希望大家在疫情期間一定要做好防疫的工作，保持健康的身體。

許勝弘感謝自2003年以來所有支持松年學院的朋友們，多年支持對長者的教育事業，松年學院未來仍將致力於為社區長輩提供一個終身學習、全人身心靈健康、樂於實踐愛心、關心和服務他人的快樂園地。

台灣同鄉會前會長宋明麗（圖右）與友人相見歡。（記者封昌明／攝影）
台灣同鄉會前會長宋明麗（圖右）與友人相見歡。（記者封昌明／攝影）

今年學院感恩慶祝會將會在學院新址學行，和往年一樣感謝老師、董事及許多支持者無私的貢獻。現在由於搬遷，學院預計將因內部整修裝潢和購置需用家具及設備，可能會產生5萬美元的費用，請支持者考慮幫襯此一費用。

松年學院院長許勝弘宣佈該院已成功購買了一棟校舍，日後歡迎大家都到校上課。（記者封...
松年學院院長許勝弘宣佈該院已成功購買了一棟校舍，日後歡迎大家都到校上課。（記者封昌明／攝影）
松年學院高爾夫球教練錢武彥開心地品嚐大腸麵線。 （記者封昌明／攝影）
松年學院高爾夫球教練錢武彥開心地品嚐大腸麵線。 （記者封昌明／攝影）

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