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宛如密室城堡 南湖市豪宅開價500萬出售

【達拉斯訊】
達拉斯西北邊南湖市，一棟像城堡的大豪宅上市出售。(Roxann Taylor銷售網頁)
達拉斯西北邊南湖市，一棟像城堡的大豪宅上市出售。(Roxann Taylor銷售網頁)

位於達拉斯西北邊30哩的南湖市(Southlake)，一棟像城堡的大豪宅上市出售，開價500萬元，宅內包括一個面積1300平方呎的汽車展示間和兩間密室。

賣方的房地產經紀人蘿珊泰勒(Roxann Taylor)指出，這棟2007年建成的豪宅有2萬平方呎的室內面積，一樓是全通式的設計，每個區域都沒有設門，給人極為流暢明亮的感覺，二樓有八個房間，每個房間都有自己的全套衛浴設備，裝潢極為豪華，第一任屋主設了一個室內籃球場，現任屋主把那個空間改裝成兩個大房間。

這棟豪宅在北德州相當有名，外型特別搶眼，它看起來像一個城堡，一共有12個尖塔(turrets)。原來的屋主可能是為了保障家人的安全，有兩個房間是密室，一個是在一座書架的後面，一個是在車庫上方的塔尖之下，要從一條隱密的樓梯才能進出。愛車的人肯定會喜歡那間寬敞的汽車展示廳，另外還有一個大房間可做為辦公室。

豪宅的後面有一塊很大的生態保護區，包括樹林和池塘，那裏是不准開發的原始生態環境，因此這棟豪宅將來也會保有隱密性。現任的屋主是在2019年在一場拍賣會上購得的，但經紀商表示不能透露當時的買價或屋主身分，德州最近公開的幾宗高價房地產，動輒開價數千萬元，這棟耀眼的豪宅開價500萬，算是比較不嚇人的數字。

另一個不算貴的大地產是在德州西部的和風市(Zephyr)，這座面積1240英畝的農場，有幾棟住宅和幾個池塘，一座游泳池和一座涼亭，目前的業主開設了一個罐頭狩獵農場(canned hunting ranch)，這宗房地產是10月份才上市的，開價1420萬元。

德州 房地產 汽車

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