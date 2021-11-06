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德州醫療委員會 控醫生濫用新冠藥物

編譯組／綜合報導
遭到指控的達拉斯醫生羅札諾。（達拉斯晨報）
遭到指控的達拉斯醫生羅札諾。（達拉斯晨報）

 德州醫療委員會（TMB）近日對達拉斯的執業醫師羅札諾 （Ivette Lozano）提出指控，譴責對方沒有取得新冠病患許可，就擅自開立處方，給他們服用奎寧等替代藥物，其中一名病人甚至因為她的誤診，而在問診11天後死亡。不過全案仍待調解，羅札諾在此期間仍可行醫，而且羅札諾2016年就被醫委會指控過，雙方最後和解因此並未鬧上法庭。

 聯邦食藥局FDA）一度緊急核准奎寧等新冠替代藥物，但在2020年6月已經取消授權。德州醫委會雖然沒有禁用奎寧，但要求醫生在開立處方前，必須讓患者明確瞭解副作用，並給予授權。但是包括羅札諾在內的多位醫生卻未取得病人許可就擅自開立奎寧的處方簽，不過其他醫生已經與醫委會妥協，同意補交授權書，但洛札洛卻不同意，因此遭到指控。

 醫委會陳明狀中指出， 羅札諾不僅自行開立奎寧等藥物，還到處宣傳奎寧的療效。她在10月接受電台訪問時還曾宣稱開了奎寧給1500個病人，並在這之前到處演講、參加造勢活動，宣揚奎寧的療效。醫委會的狀紙以兩名新冠病患的診斷過程為指控主要證據，其中一人得了新冠後，羅札諾開立多種療效不明的藥物，包括奎寧、類固醇、抗生素、抗凝劑、鋅與維他命B-12。

 另一名病患血氧過低、呼吸困難，說他需要呼吸器輔助，但是羅札諾卻跟他說不必到大醫院，因為呼氣氣只會讓他的肺爆炸，因此她告訴患者肺部功能一切正常，只是有點像高山症而已。但這個錯誤診斷卻讓病人在11天之後因為呼吸衰竭而往生。

德州 藥局 FDA

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