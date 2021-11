德州州長艾伯特呼籲貨輪離開加州轉到德州卸貨。(艾伯特/推特)

全美40%的進口貨品都在加州 的洛杉磯港 與長堤港卸貨,但是兩個港口卻出現胃納量不足、船隻大排長龍的現象。德州 州長艾伯特3日公開呼籲,還在排隊苦等的貨輪應該離開加州,轉到德州卸貨。

艾伯特在推文中還相當客氣地表示,「德州的港口向來歡迎大家,也準備好協助美國解決進口難題」,「我們能比加州港口卸貨更快,成本也更低」,所以他最後說「選擇德州吧」(Choose Texas)。

不過隨文附加的宣傳片則沒那麼客氣了,一開頭就問業者,「你家的貨還卡在長堤港嗎?」,「德州港口可是展開雙臂歡迎你們」。影片還說,與其在加州枯等100天以上,還不如花兩周經由巴拿馬運河到德州卸貨」。

影片還隱射特斯拉執行長馬斯克的名言,要大家逃離加州,因為每個人都在做(Escape California. Everyone is doing it.)。不過洛杉磯港管理局則反諷,他們與長堤港的吃水深、胃納量大、配送網絡齊全,「更別提大型貨輪根本過不了巴拿馬運河」。