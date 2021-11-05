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中華文化中心 首設選舉投票所 華人投票踴躍 象徵政治實力邁進

記者封昌明╱休士頓報導
芮久玟（左一）詳細向選民們解說投票規則。（記者封昌明／攝影）
芮久玟（左一）詳細向選民們解說投票規則。（記者封昌明／攝影）

在眾多華人的努力下，象徵華人形象的中華文化中心，11月2日總算迎來史上第一次擔任選舉投票所的角色。

當天是德州地方選舉，西南管理區主席李雄、執行長李成純如、80-20促進會會長黃登陸等都前往投票。中華文化中心執行長華啟梅等人駕車前往老人公寓接送行動不便的老人出門投票，大家都期待日後中華文化中心能長期成為投票所，方便選民出入，也象徵華人的政治實力更向前進邁進一步。

哈里斯縣(Harris County)華人選務召集人芮久玟說，這是華人社區經過多年的努力，才能得到的一個象徵性的里程碑，且華人踴躍出來投票，用選票發出聲音。她表示，這次的選舉，所有哈里斯縣登記選民都有資格對八項州憲修正案進行贊成或反對投票，其中包括基礎和交通設施資金、司法候選人的資格要求、州限制宗教服務的權利等議題。一些市民的選票上可能有其他項目，例如學校理事和城鎮債券投票，均根據選民登記住址或選區而異。

如想查看州憲修正案，可以查閱女性選民聯盟網站 https://lwvhouston.org/voters-guide/，實際上他們對各議案不論是持贊成或反對意見，在各個角度都有非常詳細的分析。

例如，議案 1: 修正案授權職業牛仔競技協會或婦女職業牛仔競技協會，認可有組織的職業運動隊慈善基金會，在競技場館進行慈善抽獎活動。支持者認為此類型的抽獎活動能夠幫助青年獎學金計畫，諸如基督教青年會YMCA以及美國癌症協會American Cancer Society這樣的慈善機構增加收入。反對者則認為抽獎屬於另一種賭博，會對一些德州家庭帶來負面影響。

議案 7: 修正案允許殘疾人的未亡配偶，在其去世時年滿55歲或以上的情況下，對其住宅地徵收學區房產稅的限制。支持者認為該修正案將保護殘疾人的倖存配偶，免於失去重要的福利。反對者則認為此項修正案可能會進一步減免房產稅，進而可能會對未來學校和其他地方財政帶來負面影響。

在投票過程中，若選民對有些選項和議案不是很感興趣，有權跳過任何選項或議案。

如果對選舉事宜有問題諮詢，請至www.harrisvots.com 查閱中文版。或直接與哈里斯縣選務專員芮久玟JoAnne Ray聯絡，電話 713-274-4325。Email: [email protected]

中華文化中心投票所在李雄（左二起）、黃登陸、華啟梅、李程純如等的努下，成為哈里斯...
中華文化中心投票所在李雄（左二起）、黃登陸、華啟梅、李程純如等的努下，成為哈里斯縣的投票所，左一為哈里斯縣華人選務召集人芮久玟。 （記者封昌明╱攝影）
中華文化中心執行長華啟梅（左一）前往老人公寓接送一位90餘的耆老前往投票。（記者...
中華文化中心執行長華啟梅（左一）前往老人公寓接送一位90餘的耆老前往投票。（記者封昌明╱攝影）

投票 華人 德州

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