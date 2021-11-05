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休士頓美南銀行24周年慶 嘉賓雲集

【休士頓訊】
美南銀行董事長李承穗、前董事長李昭寬、執行長Mark Simmons、駐休士頓台北經文處處長羅復文等切蛋糕祝賀美南銀行24周年慶。（美南銀行提供）
美南銀行董事長李承穗、前董事長李昭寬、執行長Mark Simmons、駐休士頓台北經文處處長羅復文等切蛋糕祝賀美南銀行24周年慶。（美南銀行提供）

美南銀行（SWNBK）本月3日慶祝該行成立24週年，台北經濟文化辦事處處長羅復文、商務組組長徐炳勲、第一銀行休士頓經理吳炳輝、台灣合作金庫商業銀行休士頓分行王文清協理等到場致賀。由美南銀行董事長李承穗、執行長Mark Simmons、資深董事長李昭寬、副董事長謝坤增、董事Steven Chen、董事Ed Malmgren、董事孫傳文等人接待。

羅復文處長及吳炳輝、王文清等人，就中美銀行金融放貸業務差距及法規，對於目前台商來美設廠或設置分公司等相關業務與李承穗、Mark Simmons和董事會成員進行溝通並交換意見，以尋求未來共同合作空間。

閒談中，當羅復文得知美南銀行在奧斯汀分行位置時，表示有很多台商因業務往來關係，紛紛在特斯拉車廠和蘋果公司附近增設分公司，期許美南銀行考慮在該區域再新增分行。

美南銀行的設立可追溯自1997年，由李昭寬和一群來自休士頓擁有不同背景的工商企業、旅館業人士等友人共同籌募創辦。總部設在休士頓，首家分行則於休士頓糖城(Sugar Land)。

創立迄今，在前董事長李昭寬領導下堅守著不變的初衷，秉持著「誠信、安全、溝通」的原則，本著以客為尊服務社區的核心價值，穩紮穩打。在現任董事長李承穗領導下，則將繼續堅守著不變的初衷，秉持著「信賴、熱誠、創新」的經營理念，持續求新求變，努力成為「最受信賴、最具熱誠、最能創新」的銀行。

24年來，為了讓客戶享有最佳的金融品質，美南銀行不斷學習，更新與增新金融業的軟硬件科技。在李承穗接任後，更是致力大幅提升和兼顧金融安全，加強銀行員工專業訓練和最新金融軟件技術引領。2019年底更推出數位化金融服務及行動支付（App）、轉帳、付款等多項功能，以滿足顧客需求，與客戶建立了積極的合作，雙贏的銀行關係，進而創造了出色的投資與信任價值。銀行服務項目，包括:產品與服務、支票帳戶、儲蓄帳戶、商業貸款、電子銀行、網上支付、手機銀行、辦公室線上存款等。

2019與2020年受到疫情影響，美南銀行率先購置最新PPP金融軟體，積極有效的在美國政府兩次提供的紓困方案上，幫助銀行客戶和中小企業主申請政府紓困補助，獲得多方肯定和好評。

展望未來，美南銀行將持續強化公司治理，深化風險管理；與客戶共同發展，不斷創新，強化客戶經營。開發金融科技，打造數位化金融環境、提升數位金融交易安全，拓展消費場景；為客戶提供所需的金融產品與服務，推動企業金融業務之發展。協助客戶們實現目標，實質增進銀行的發展與健全經營。美南銀行是Member FDIC。

美南銀行員工歡聚一堂，共同慶賀24周年慶。（美南銀行提供）
美南銀行員工歡聚一堂，共同慶賀24周年慶。（美南銀行提供）
美南銀行24周年慶董事長李承穗 （左六）董事及員工與駐休士頓台北經文處處長羅復文...
美南銀行24周年慶董事長李承穗 （左六）董事及員工與駐休士頓台北經文處處長羅復文（左七）共同切蛋糕祝賀 。（美南銀行提供）

休士頓 紓困 台灣

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