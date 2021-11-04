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媽媽與男友聯手殺兒子 兩人保釋金要價190萬元

編譯組／綜合報導
被控聯手殺子的Gloria Williams(左)與Brian Coulter。(Harris County Sheriff）
被控聯手殺子的Gloria Williams(左)與Brian Coulter。(Harris County Sheriff）

休士頓 Green Crest Dr. 3500街區的公寓內發現一具已經爛成骷髏的8歲男童，警方初步調查後，已將35歲的媽媽Gloria Williams與31歲的男友Brian W. Coulter列為嫌犯，並以多項罪名控告他們，法院27日裁定，兩人罪行重大，媽媽保釋金共90萬元，男友100萬元。

事情經過相當駭人聽聞，除了已死男孩，還有其他三名男孩被遺棄在同間公寓內，分別是7歲、10歲與15歲。24日當天是15歲的男孩報警，說他今年9歲的弟弟已經死亡一年了，屍骸就在他隔壁房間。父母都不住在公寓內，而且已經好幾個月都不管他們死活了。

警方趕到後，發現男童2020年就已經死亡，身上有多處鈍器重擊。哈里斯縣警察局長岡薩雷茲（Ed Gonzalez）表示，不能確定孩子遭到遺棄到底有多久，但是依屋內情況判斷，應該時間不短，但是孩童的飲食正常，還不確定他們是怎麼熬過來的。3名小孩稍後被送往醫院診治，兩個較小的男孩營養不良，而且身上有明顯外傷。

 Brian W. Coulter 26日被逮，並遭警方指控。Gloria Williams同樣被控多起罪名，包括不作為導致兒童傷害，不作為導致兒童嚴重身體受創，以及湮滅證據，即她兒子的屍體。羈押庭裁定，Brian W. Coulter保釋金百萬，Gloria Williams共90萬元，包括傷害35萬元、受創25萬元與湮滅證據30萬元。

 

警察 休士頓

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