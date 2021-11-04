休士頓台灣生技協會年會 11月6日登場

德州台灣 生物科技協會(Taxes Taiwanese Biotechnology Association, TTBA) 將於11月6日上午7時，舉辦2021線上年會，TTBA 是繼波士頓台灣人生物科技協會(BTBA)，由一群志同道合台灣海外學子在駐休士頓科技組協助於德州成立全球第二個台灣人生物科技協會(TBA)。

TTBA提供在美國 德州台灣生物科技人交流平台，該協會強化美國生技與台灣的連結、提供台灣生技醫藥發展建言與成為台灣延攬生物科技海外人才庫之一，為美南地區最堅實的台灣生技社群。

今年研討會主題為：「拿到學位, 然後呢? 如何在業界與學界找到職位」。年會邀請許多在台灣和美國兩地的學者、研究人員和業界人士進行生物科技領域經驗傳承和專題研究分享，包括來自台灣的國鼎生技公司總經理蘇經天博士將分享小分子新藥Antroquinonol ；HirePhD的創辦人Dr. Conny Lin分享PhD其生涯規劃與成功故事；及「海洋學家的母體力學」Katherine Liu與The University of Texas Health Science Center at San Antonio (UT Health San Antonio)的教授Arthor Chang分享職場經驗等精彩場次，嘉惠旅居美國台灣生技專業人士、碩士生、博士生宇博士後研究人員。

此次年會受邀講者多數都曾為TTBA會員，他們熱心回饋當地科技社團之心意與行動，成為TTBA日漸茁壯成長的主因。除此之外，TTBA榮幸邀請到駐休士頓經濟文化辦事處長羅復文、辦事處科技組長游慧光以及當地代表王敦正致詞，另邀請到台灣 BioGroup 生物科技人才交流平台成員出席，冀望加強德州生技人與台灣生技產業之連結。

TTBA共同會長王裕仁與李函蓉表示，德州TMC(Texas Medical Center)為全美最大的醫學中心，藉由人才培養與生物醫藥創新，期望德州生技業蓬勃發展並成為美國下一個生技醫藥聚落。德州台灣生物科技協會年會為德州台灣生技人之重要盛事，歡迎大家報名參與。

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