挑戰州長 歐洛克獲高支持度 與艾伯特並駕齊驅

前國會眾議員貝托歐洛克。(Beto O'Rourke臉書)

1日(周一)公布的一份民調結果指出，如果前國會眾議員 貝托歐洛克(Beto O'Rourke)加入明年11月的州長選舉，他的支持率與現任州長可說是並駕齊驅、無分軒輊。

這份民調是由「德州西語裔政策基金會」(Texas Hispanic Policy Foundation)執行的，調查結果指出艾伯特州長得到44%選民的支持，歐洛克則得到43%，這是在誤差範圍之內，可以解讀為平手。現在離州長選舉還有一年，因此還有許多選民尚未做出決定，或者他們不支持這兩人之一，有13%的受調者回答「不知道」。歐洛克還沒有正式宣布參選州長。

基金會的執行長傑森維奧巴(Jason Villalba)指出，已有幾名共和黨 人宣布向艾伯特挑戰，但艾伯特最近幾個月偏向極右的態度和立法成就，使他在黨內的地位更加穩固，因此明年的黨內初選(primary)中他應該會勝出，但他的偏右態度讓民主黨人及許多獨立派人士深覺反感，因此在普選(general election)中可能會受到重大挑戰。

共和黨籍的維奧巴原本是州議會的眾議員，他是比較溫和理性的共和黨員，早在新冠病毒COVID-19出現之前，他提出一項嚴格強制學童打疫苗 的法案，以免傳染病有傳播蔓延的機會。他的動機雖好而且符合科學，但他沒有警覺到德州的反疫苗意識醞釀已久，他的舉動等於踢到馬蜂窩(kicked the hornet’s nest) ，不但原本反疫苗的組織群起而攻，新一代的反疫苗團體更如雨後春筍般冒出，在這些反對聲浪的打擊下，他競選連任時在黨內提名階段就敗下陣來。