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郵局2員工偷郵件 金額逾400萬元 可能面臨45年刑期

【拉伯克訊】

德州西部一家承包郵局貨運作業的公司，兩名員工涉嫌偷竊8000多份郵件，偷取裡面的現金和其他有價值內容，總金額可能超過400萬元，如果罪名成立將各面臨最高45年的刑期。

聯邦執法單位指出，這是德州西北地區歷史上最大宗的郵件盜竊案，「貨運軍公司」(Cargo Force, Inc.)是郵局作業的承包商，在拉伯克國際機場(Lubbock International Airport)負責把郵件送上飛機與取下飛機的工作。22歲的男員工喬里瓦斯(Joe Roy Rivas)和35歲的女員工潔西卡所羅門(Jessica Lynn Solomon)涉嫌共謀，在處理郵件時找尋有現金、禮物卡(gift card)、支票和匯票(money order)的郵件，把這些郵件藏入黑色大垃圾袋偷運回家。

郵局在接到許多郵件失蹤投訴後開始暗中查訪，最後發現包商的這兩名員工嫌疑重大，聯邦調查人員取得法院的搜查令以後，在兩人的住宅中找到一共8000多封拆開的信，這些實物成為控罪的證據。在失竊的支票中，有許多金額相當大，譬如其中有一張給一家通訊公司的支票，金額是2萬5728元，一張寄給一家物業管理與食品服務公司的支票，金額是24萬1186元。

兩人分別被控一項「陰謀佔有偷竊郵件」和八項「持有偷竊郵件」罪名，所羅門已於10月15日首度在聯邦法院過堂，里瓦斯則在11月1日(周一)首度出庭應訊。

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