德州人語／大辭職潮來臨 疫後雇主新挑戰

「大辭職」(greatresignation)這一新標籤最近成為社交網絡熱詞，甚至維基百科上已經有這一詞條解釋，專指最近正在在歐美國 家發生的辭職潮。與之相伴在網路上走熱的標籤還有「新工作 」(newjob)、「找工作」(jobhunt)和「筋疲力盡」(burnout)。而在中國，「躺平」和「內卷」也是近一年來的熱詞。

這似乎透露出員工們「受夠了」的煩躁。在華人餐館招工難的新聞下，留言的更多卻是懷有怒氣的僱員，他們指出這些工作辛苦，但老闆不肯提高薪資，招不到工「活該」。其他行業也一樣，大華府一家人才諮詢公司近日發布最新調查顯示，超過半數的當地職場人感到「酬不抵勞」，1/3稱不加薪就走人。好萊塢的幕後人員工會在日前策劃的全國大罷工的最後一刻，成功與製片人協會達成協議，爭取到了更高的待遇和更少的工時。

一旦出現風潮就不乏跟風者，甚至在華人論壇上也有人表示可趁辭職潮跳槽漲薪。而通貨膨脹、物價飛漲加快了僱員追尋更高薪水的腳步。更何況現有超過1000萬個職缺，想換工作並不難。於是最新聯邦數據顯示，今年4月到8月美國勞工離職人數上看2000萬人，比去年同期增60%，甚至高於過去50年來職場最熱的2019年春夏約12%。

許多雇主抱怨失業金養懶人。但其實截至10月9日止當周，全國連續申領失業救濟金人數為259.3萬，比起離職數量和職缺數量只是零頭。有26個州提前退出聯邦失業方案，以推動人們重返崗位。但研究顯示，提前退出的州徵才市場幾乎沒有影響。而其餘24州的額外福利也已於9月4日結束。

人們疫情 宅家後開始反思生活工作的平衡，自然是重要原因。於是許多雇主開始嘗試減少工作量，多家科技公司今年關閉一周，讓雇員們得以休息對抗倦怠。Fidelity投資公司也試行讓一些員工每周只工作30小時，減薪但保留全部福利。但額外休息時間似乎並未徹底治癒僱員的不適。

而生活變動以及社會動盪帶來的倦怠、消極和憤世嫉俗，人們開始缺乏耐心恐怕也是重要原因。這不僅表現在職場上，美國的航空公司報告今年6月，不守規矩的乘客數打破紀錄，比之前歷史紀錄的煩躁程度翻了一番。「大西洋報」的記者甚至給美國社會出現的各種不良行為做紀錄，從北好萊塢的一名顧客拒戴口罩大鬧超市，到麻省一家餐廳因顧客不良行為而暫關一天做為「友善日」，希望顧客在暫停後冷靜下來。

想幫助雇員對抗整個社會的倦怠和戾氣，疫情後的雇主恐怕更難做。據時代雜誌引用的職業倦怠專家、社會心理學家Christina Maslach的研究，企業應關注六個關鍵領：打造可管理的工作負載；盡可能讓員工控制自己的工作；獎勵和承認出色的工作，無論經濟上還是口頭上；培養社群；公平公正地對待員工；幫助員工在其工作中找到價值。