德克薩斯號主力艦 花3500萬整修 波芒市有意接收

德克薩斯號主力艦在整修中。(Battleship Texas Foundation)

德克薩斯號主力艦基金會28日(周四)宣布，該艦將在蓋文斯頓乾船塢進行3500萬元整修，波芒市(Beaumont)或有意在完工後接收這艘戰艦。

美國海軍的戰艦(battleship)中，以州為名的是主力艦(dreadnought)，這類戰艦是20世紀初期開始發展的戰鬥艦艇，比過去的戰艦更大更快，而且裝配有許多門大口徑的巨砲。譬如愛阿華號戰艦(USS Battleship Iowa，編號BB-61)目前停靠在洛杉磯南邊的聖彼得港(San Pedro)，作為一所博物館 供遊客參觀。

波芒市議會有些市議員希望德克薩斯號完成整修後，可以停靠在波芒市中心的內切斯河(Neches River)岸邊，成為一座博物館，有了這個觀光 大景點，I-10高速公路上經過的車輛可能會下來停留，給波芒市的經濟增加利基。如果市政府提出申請，德克薩斯號停靠在該市以後的所有費用，都將成為市政府的責任。

雷尼爾工程公司(Lanier Engineering)給市政府所做的估計，先期工程金額至少是527萬5000元，包括把船拖到停泊定點、建設行人步道和登船設備、接通各種水電設施等，這還不包括興建停車場、售票亭和紀念品商店等的費用。德州 的基督聖體市(Corpus Christi)有雷星頓號航母博物館，航母比主力艦還大，但缺乏火力強大的巨砲。

德克薩斯號(編號BB-35)是1914年開始服役的，目前停靠在德州拉波特市(La Porte)的聖哈辛托歷史古蹟點(San Jacinto Battleground Historic Site)，該艦從1948年就是以此為家，但經過70多年，船身已相當老舊，必須做大工程整修才能迎接觀光客，海灣銅金屬與製造公司(Gulf Copper & Manufacturing Corp.)將負責這項規模浩大的工程。