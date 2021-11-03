不畏疫情 逾60位奧斯汀僑胞歡聚一堂慶雙十

陳奕芳（左一）代表僑務委員會委員長童振源，頒發獎勵優良教師證書及奬章給資深華文教師，奧斯汀慈濟人文學校校長蔡宜靜（右二）在場見證。（僑教中心提供）

奧斯汀台灣 商會10月30日舉辦國慶餐會，超過60位大奧斯汀地區的僑領僑胞歡聚一堂，一起為中華民國110年生日慶生；休士頓 華僑文教服務中心主任陳奕芳也專程前來參加。這是新冠肺炎疫情 於去年三月間趨於嚴峻以來，台灣背景僑團體首次辦理的實體活動。

商會會長廖施仁簡短致詞為活動開場，歡迎鄉親共襄盛舉。陳奕芳致詞時首先代表駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文向鄕親致意問好，感謝大家對中華民國臺灣熱情永續的支持；她同時説明大家最關心的議題，表示兩年未返台雖遭除籍，但四年內返國即可立即復籍並享有健保。

為鼓勵鄕親協助推廣台美多元交流，廖施仁特別安排熱心僑教志工陳琇琪，介紹她在主流學校及社團推薦台灣文化及觀光的經驗。資深醫師郭宇傑也分享他對美中台政治發展的看法。

由於疫情大為減低奧斯汀僑社活力，因此在場僑團負責人言簡意賅的介紹自己的會體，歡迎大家多多參與。包括奧斯汀地區僑團負責人奧斯汀台中姊妹市協會會長姚東權、奧斯汀台灣人專業協會會長李鐘松、台灣人公共事務會德中分會會長楊碧珠、慈濟基金會奧斯汀辦事處負責人溫倉彬等人，接續向與會人員介紹所屬社團成立緣起及會務近況。餐會近三個小時才結束，出席鄉親的熱烈互動交流，顯現奧斯汀僑社動能漸漸恢復中。