調查：逾75%德州人有新冠抗體

超過75%德州人，擁有新冠肺炎抗體。(德州公共衛生廳)

根據德州新冠肺炎 抗體反應調查（Texas Coronavirus Antibody Response Survey ，CARES）單位公共衛生專家所做調查估計，超過75%德州人，擁有新冠肺炎抗體。

KHOU 11電視台報導，該調查還發現，平均而言，新冠肺炎抗體水平，在某人染疫後約120天達到峰值，且可能在病毒感染後275天至500天恢復到無法檢測的水平。

此外專家表示，與完全接種疫苗 的調查參與者相比，先前曾感染過新冠肺炎，但未接種疫苗者，抗體較完全接種疫苗者少。

德州大學公共衛生學院（UTHealth School of Public Health）公衛系主任Eric Boerwinkle說，「該項調查數據向我們顯示，完全接種疫苗參與者，其抗體明顯高於染疫之後所產生的抗體。這也表明了疫苗接種可能提供最高水平的保護，即使對曾經感染過新冠肺炎者來說，也是如此。」

近4000名五至19歲兒童，也參加新冠肺炎血清陽性率調查。數據顯示，超過33%參與者具有新冠肺炎抗體，其中50.8%沒有症狀。近一半（44.9%）的父母報告說，疫情對孩子心理健康產生負面影響。

該項調查過程，是參與者被要求完成一份關於他們健康狀況的簡短調查，之後進行抽血，以進行間隔幾個月的三項抗體檢測。

調查團隊可在這幾個月時間內，檢測參與者的體內抗體數，了解染疫後產生的天然抗體和疫苗接種產生的抗體，兩者保護力可持續多久。

德州衛生廳（DSHS）首席德州流行病學家，公共衛生專家Jennifer Shuford說，這項研究對他們對不同染疫經驗的德州群體，有更好的了解，也可幫助他們了解疫情動態，相關單位可做出更好的因應。

Texas CARES調查團隊，由休士頓德州大學公共衛生學院（UTHealth Houston）公衛團隊組成，德州衛生廳資助。