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超級食物蘑菇熱量低 有6大功效

編譯組／綜合報導
營養專家表示，吃蘑菇有益健康。(Getty Images)
營養專家表示，吃蘑菇有益健康。(Getty Images)

蘑菇被許多人視為是一種超級食物，臨床營養師吉萊絲派(Kristin Gillespie)表示，蘑菇熱量很低、富含強大營養成分，包括纖維、維他命、礦物質與抗氧化劑，有益健康。紐約註冊營養師史提芬諾(Nicole Stefanow)也說，若想為健康加把勁，可嘗試在餐點添加蘑菇。以下是吃蘑菇的6大項驚人功效：

1.蘑菇富含維他命D。澳洲近來發表研究指出，蘑菇可提供日常維他命D需求的50-100%。吉萊絲派表示，美國人常見維他命D缺乏症，它與疲勞、骨骼健康損害、免疫功能降低，以及增加罹患慢性病包括特定類型癌症風險有關。透過提供大量維他命D，蘑菇有助對抗這些與維他命D缺乏症相關的病症。

2.蘑菇有助填補飲食營養不足。史提芬諾表示，吃蘑菇可幫助滿足微量營養素需求，並且不會增加卡路里、脂肪或鈉。

3.蘑菇可以對抗發炎。吉萊絲派表示，蘑菇提供抗發炎特性，富含硒(selenium)，這是一種具有強大抗氧化特性的營養素，有助於減少發炎。

4.蘑菇能支持腸道健康。良好腸道健康對整體健康相當重要。蘑菇可提供幫助。因為蘑菇含有大量纖維，吉萊絲派指出，許多研究也顯示，蘑菇可產生強大益生菌(prebiotics)。

5.蘑菇可減少憂鬱風險。沒有一種食物可治癒精神健康疾病，但部分證據顯示，健康飲食可減少憂鬱風險，蘑菇可能是支持腦部的利器。

6.蘑菇有助支持免疫力。醫學方面來看，蘑菇含有可在多個層面活化免疫活性的化合物，富含廣泛的生物活性物質，最值得注意的是其免疫增強β-葡聚醣(beta-glucans)。

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