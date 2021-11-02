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德州人語／自由的美國被自由害慘

德州人語

「不自由，毋寧死」，是美國革命先賢派屈克．亨利1775年3月23日在維吉尼亞演講的千古名言。沒想到如今自由的美國正被自由「蹂躪」，疫苗注射、墮胎權爭議，甚至吸毒、縱慾亂性，每一樣都和自由權利有關，也把這個國家帶進分裂和爭議的深淵中。

最近反疫苗和支持墮胎權利團體都發表視頻說，「我有管理自己身體的權利，這就是自由！美國就是以自由、平等和人權立國」。所以人們有不打疫苗的權利；女權運動者則堅持，婦女有選擇生育與否的權利，這也是自由。

這些爭議說來複雜。新冠疫情在美國已流行20個月，造成73萬人死亡、逾4500萬人感染。疫苗問世後政府推廣免費注射，使疫情趨緩，偏偏還有三成多人口以各種理由拒絕注射。除了個人特殊疾病或懷孕等原因，宗教觀點、不信賴疫苗安全性，或主張個人自由權利，都成拒絕疫苗的理由。

部分共和黨人很矛盾。既堅持維護個人自由，限制政府權力，卻不相信科學和疫苗，初期曾反對有疫情，現在不相信疫苗、拒絕注射。既然主張個人自由權，人人可為自己的身體作主，卻又引用教義，認為墮胎是殘害生命。德州通過「心跳法」，禁止聽到胎盤心跳聲(通常懷孕六周後)，即嚴禁墮胎，即使被強暴懷孕，也必須生下嬰兒。

保守派尊重生命的原意值得肯定，但懷孕初期什麼時候才算是生命真正開始，宗教界、醫界和社會都在爭議。進步派女權支持者主張婦女有管理自己身體生育機能的權利；共和黨保守派用自由權拒打疫苗，在墮胎權上卻把婦女自由選擇權利拋到九霄雲外，是不是很矛盾？所以各地婦女上街示威維權，美國社會分裂拉大、鴻溝加深。

拒打疫苗的人常說，這是我身體自由權利。政府或企業、他人無權規定我必須注射疫苗。所以疫情一直下不來，拒打疫苗聲浪較高的紅州感染人數居高不下，打過疫苗的人被拖累，卻無可奈何。

有醫界人士用酒醉駕車比喻不注射疫苗，說得很有道理。喝酒是個人權利，有些宗教如虔誠穆斯林禁止飲酒。但喝酒過頭影響判斷力和操控車輛反應能力，可能導致車禍，讓無辜路人受傷或失去生命，就不是自由權利了。

拒打疫苗是消極不接受外來藥物，和喝酒接受酒精有些不同，但同樣是管理自己身體的自主權。因無法證明疫苗百分之百安全，所以拒打，不打疫苗並未影響其他人。

這話錯了。不打疫苗可能讓自己感染帶病毒，進而傳染其他人，對公眾生命和健康造成危害。除非你永遠獨居山林，不和其他人接觸，現代社會有些個人權利必須犧牲或限制，打疫苗就是類似特例。

喝酒是個人自由，但能說醉酒駕車也是個人自由嗎？婦女對自己身體有管理權利，但能因此主張賣淫不違法？吸毒也一樣。至於生育和墮胎權爭議分歧，都不是簡單用自由權就可整理出頭緒，美國還要繼續折騰鬧下去。

疫苗 美國 墮胎

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