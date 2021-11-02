歹徒創違法轉換器 半自動槍變機關槍

簡單裝置可使半自動手機變成迷你機槍。(Spectrum News1畫面截圖)

撞火槍托(bump stock)被聯邦政府 列為違法武器配件後，有人又發明出「全自動轉換器」，休士頓 9月20日發生的襲警致死事件，歹徒用的手槍就有這種配件。

聯邦酒精菸草與武器管理局(ATF)日前於休士頓舉行記者會，特勤員米拉諾斯基(Fred Milanowski)指出，歹徒發明出的轉換機關(toggle switch)，可以把半自動手槍變成全自動手槍，儼然是一支迷你機關槍(mini machine gun) ，一個裝有30發子彈的彈夾，只要2.6秒就可以發射一空，殺傷力極大，在休士頓常見這種裝置武器，被查獲的數量高居全國第一。

2017年在拉斯維加斯發生的濫殺案，造成60人死亡、867人受傷的重大慘劇，槍手所用的眾多槍枝中，許多支裝有撞火槍托。在推動武器嚴管組織的大力敦促下，聯邦政府在2018年12月把撞火槍托列入違禁品，但在2021年3月，聯邦第六巡迴法庭卻又判決禁令無效，這種反反覆覆的過程，如今已是美國法院體系的慣常事件，想要自保的人民，必須尋求其他方式確保自身與家人安全。

米拉諾斯基指出，這種裝置是違法的，販賣或使用的人可以被判處10年監禁以及25萬元罰金。在9月20日的襲警事件中，休士頓市警局一批警員帶著搜索令，到布希國際機場附近的機場街(Aeropark Drive) 一座公寓，準備逮捕毒品重嫌犯，警員敲一戶公寓單位的門以後，一名女子前來開門，她被警察 請到戶外後，警察向屋內呼喚迪昂列德(Deon Ledet)的名字。

日前警局公布的隨身錄像顯示，大約一分鐘後公寓單位內傳來一陣急促槍聲，門口的兩名警員應聲倒地，其他警員與列德交火，最後列德遭射殺，兩名警員送醫急救後，其中一人傷重死亡。