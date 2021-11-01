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酒開始缺貨 假日用酒要提早買

【達拉斯訊】
供應鏈問題波及酒商，零售業專家呼籲消費者提前購買鍾愛的假日用酒。(Spec's網頁)
供應鏈問題波及酒商，零售業專家呼籲消費者提前購買鍾愛的假日用酒。(Spec's網頁)

供應鏈問題波及酒商，零售業專家呼籲消費者提前購買鍾愛的假日用酒，以免過節時沒有好酒可喝、無法賓主盡歡。

美國的酒精飲料有40%是進口的，目前貨櫃輪在港外等候的情況越來越嚴重，貨櫃無法卸貨的問題已經影響到聖誕購物季，像玩具之類幾乎完全靠進口的商品，如果現在不馬上搶購正流行的東西，到黑色星期五的時候已經太晚。目前酒精飲料已開始出現缺貨的情況，對酒比較講究的人最好馬上購入喜歡的酒。

Spec's是德州地區最大規模的酒精飲料專賣店之一，傑克杜克(Jake Duke)是該連鎖企業的北德州地區總經理，他指出10月24日(周日)那天早晨，達拉斯的一家分店還沒開門，門口已經有大約50人在排隊。因為酒精飲料開始短缺，分店主管送出的訂購單不見得都有貨，所以周六進貨日工作人員才知道究竟得到哪些酒，晚上關店之後放上貨架，那些對酒比較挑剔的顧客周日一早來排隊，看能不能搶到想要的酒。

進口酒無法下貨的問題對大酒廠影響最大，比較小的酒廠是自己在美國本地釀酒，但他們的作業也受供應鏈中斷的影響。德克薩斯威士忌酒廠(TX Whiskey)的阿列歐丘阿(Ale Ochoa)指出，他的公司要加建酒桶窖(barrel barn)來存放裝滿威士忌的橡木桶，但目前進口鋼材缺貨，酒桶窖的工程因而延誤。

裝酒的玻璃瓶絕大多數是進口的，有些本地酒廠因為玻璃瓶缺貨導致生產停滯，做瓶蓋的鋁金屬和粘標籤的膠水也缺貨。Spec's的貨架上，有些暢銷的酒只准顧客一人買一瓶，如果想在節慶期間有足夠的量可供享用，要發揮一點耐心進出商店幾趟。杜克指出，疫情爆發以來，進貨量少了25%，購買量卻增加了15%，難怪貨架上有很多空缺。

供應鏈問題波及酒商，零售業專家呼籲消費者提前購買鍾愛的假日用酒。(Spec's網...
供應鏈問題波及酒商，零售業專家呼籲消費者提前購買鍾愛的假日用酒。(Spec's網頁)

美國 德州 供應鏈

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