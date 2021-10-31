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拜登政府逼聯邦承包商打疫苗 德州檢察長提告

編譯組／綜合報導
德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)，對拜登政府要求強制聯邦承包商接種疫苗，提起訴訟。（德州檢察長辦公室網頁）
德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)，對拜登政府要求強制聯邦承包商接種疫苗，提起訴訟。（德州檢察長辦公室網頁）

德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）29日就一項行政命令，對拜登政府（Biden）提起訴訟。該命令強制要求聯邦承包商接種疫苗，訴訟譴責該命令「嚴重侵犯個人自由、聯邦制和分權原則以及法治」。

這項訴訟，主要是希望停止執行拜登於9月宣布的疫苗令。根據該命令，與聯邦政府簽訂合同的公司，需要求其員工在12月8日前接種疫苗。

拜登政府還制定影響私人企業的規定，意即擁有超過100名或以上員工的私營企業，和接受聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）或醫療補助（Medicaid，俗稱白卡）基金的醫療機構員工相關疫苗或檢測規定，該規定影響全美1億勞工。私營企業員工若沒接種疫苗，可選擇每周進行檢測，但政府承包商則只有接種疫苗這途。

帕克斯頓的訴訟，主要針對承包商疫強制疫苗令為主。

在29日的一分書面聲明中，帕克斯頓表示，「白宮」一再顯現對選擇不接種疫苗者的藐視，一再濫用聯邦權力，強迫美國人接受他們不想要的東西。

「聯邦政府沒有能力剝奪個人選擇是否接種疫苗的權利」他說。

包括阿肯色（Arkansas）、愛荷華（Iowa）、密蘇里（Missouri）和新罕布夏（New Hampshire）在內的其他十個州的聯盟，當天也針對承包商的強制疫苗令，對拜登政府提起單獨訴訟。

帕克斯頓向聯邦德州南區地方法院提起的訴訟，稱這項強制令為非法過度行為，這將加劇工人短缺，可能導致德州失去數十億元的聯邦合同。

包括達拉斯-福和市（Dallas-Fort Worth）地區擁有約8600名員工的雷神科技（Raytheon Technologies）在內的大公司表示，這項規定可能會讓他們損失數千名員工。

帕克斯頓的訴訟稱，「政府已明確表示，他們只會完全服從，病遵守他們關於如何對抗新冠肺炎的願景。」

白宮29日並未對訴訟做出回應。

疫苗 拜登 德州

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