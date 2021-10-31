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強風大雨 美國航空周末取消1200航班 西南航空也延誤

編譯組／綜合報導

航空公司自春季加開航班，滿足增加的旅客以來，航班取消、延宕情況屢見不鮮，機組人員緊張外，氣候因素也是停飛原因之一。包括美國航空（AA）與西南航空（Southwest），29、30日（周五、六）共出現2000多次延誤情況。

由於美國東部降雨、大風和低雲層，總部位於達拉斯的西南航空，29日也面臨大量延誤。據航空公司追蹤網站FlightAware稱，該航空公司29日有1150班次延誤，21航班取消，不到其航班時刻表的1%。該航空公司30日仍有約493次航班延誤。

美國航空29、30日（周五、六）共取消900多個航班，原因是德州北部出現強勁陣風，美國其他地區天氣情況糟糕，一些主要機場飛機暫停起降。

為趕進度，該航空公司31日主動取消近298個航班，占其航班的十分之一以上。

根據flightaware.com數據，儘管30日德州北部天氣晴朗，但截至下午，該總部位於福和市（Fort Worth）的航空公司，不得不取消約17%，461個航班，另外11%航班延期。

該航空公司首席營運官David Seymour在給員工的備忘錄中說，「隨著整個天氣狀況愈來愈多，我們人員配備開始緊張，因機組人員無法正常飛行。為確保客戶並替機組人員提供確定的飛行安排，我們通過主動取消一些航班，來調整本月最後幾天的營運。」

事實上，自春季增加航班服務以來，包括美國、西南和Spirit等航空在內的公司，都遇到幾個具有挑戰性的周末，通常是需求增加、時間表安排和天氣等因素影響正常飛行。

美國航空備忘錄中說「我們採取這些措施，是儘可能減少不變，大多數受這些變化的客戶，在同一天需重新訂定飛行計畫，我們為不得不做出這些變化向旅客致歉。」

美國 德州 機場

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