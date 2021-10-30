父親外遇 6姊妹23年後認親 還有一位「失散兄弟」待尋

姊妹們在休士頓機場等候過去從未知的另一位姊妹。(KHOU電視台截圖)

「妳們的爸爸，原來也是我爸爸」，分隔23年、互不知情的六姊妹日前終於在休士頓 相認。而且，令人更驚訝的是，多情的已故父親竟然還有第二次外遇，生下一子，所以這六姊妹打算盡快跟另一個弟弟見面。

一切的故事要從父親說起。阿姨Monica Limon說，她在23年前親筆寫下弟弟的遺言，坦承他在當兵時跟另一個女子有了婚外情，但是對方懷胎後卻離開了，所以要Monica Limon找到未曾謀面的女兒，但阿姨說，快30年了，她根本無從找起。

直到DNA篩檢 技術進步，其中一個女兒Andrea Carnero決定比對，最後發現除了休士頓已知的五姊妹外，她們還有一個從未謀面的姊妹，也就是父親口中消失的女兒。

當年風流老爸讓手足散落。(KHOU電視台截圖)

這位姊妹Nancy Crane四個月前才獲得通知，但這幾天才能抽空從新澤西 飛到休士頓，與其他五人見面。她有點激動的告訴媒體，「我爸知道我的存在，但我卻從來都不知道他」。

因為Nancy Crane的媽媽離開生父後，碰到她現在的爸爸，而且兩人一起扶養Nancy Crane長大，但卻從未告知Nancy Crane來龍去脈。所以Nancy Crane直到接到通知，才知道原來她還有五個姊妹，「畢生最大的震撼，完全不可置信」。

但是故事並非就此完結，因為多情爸還有第二次外遇，而且生下一子。這位Joseph竟然就住在新澤西，而且離Nancy Crane家開車不到30分鐘。其中一位姊妹 Virginia Castillo說，「挖咧，我真的傻了，這是怎麼一回事！」

六姊妹隔23年終於相認。紅髮套裝者為Nancy Crane。(KHOU電視台截圖)

Virginia Castillo說，所以到頭來，我們不但發現失散多年的姊妹，竟然還發現了「消失的兄弟」。Nancy Crane說，她根本想不到附近就有個弟弟，「我可能走遍全球，都不知道自己錯失了什麼」。所以好不容易見面的六姊妹，打算再上演一齣姊弟相認。

而在Nancy Crane離開休士頓之前，她還有件事要做，去見見未曾謀面的父親。 Virginia Castillo說，爸爸已經不在了，不能親自歡迎女兒，但是他肯定想找到女兒，而其他五姊妹會好好讓Nancy Crane知道父親的故事。