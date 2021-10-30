「單車意外可避免，只要買汽車」開單車族玩笑 酒吧道歉

酒吧Truck Yard Houston標語惹議。（Critical Mass Houston／推特）

休士頓 East Downtown的酒吧Truck Yard Houston 25日拿單車騎士開玩笑，在店招布告上說「研究顯示90%的單車意外都可以避免，只要大家跟正常人一樣買汽車的話」。但是此語一出，立刻引發倡議團體與單車族抗議，因為社群平台上的砲火猛烈，店家不但立刻更換標語，還在臉書 上痛罵自己是個「白癡混蛋」，反倒引起一些同情之聲。

不能確定是否是疫情影響，2020年德州的交通死亡事故下降，但單車意外致死的數量卻大增。因為沃勒縣（Waller）今年9月一起貨車駕駛衝撞6名單車騎士，最後卻不必負責，因此引發大休士頓地區對自行車的討論，連帶也使Truck Yard Houston把單車當話題，沒想到卻引起眾怒。

BikeHouston、Critical Mass Houston等單車倡議團體猛烈批評酒吧，一方面強調很多人選擇騎單車是因為經濟考量，另一方面單車族更常上酒吧與餐廳消費，酒吧此舉等於請客人出門。Truck Yard Houston發現苗頭不對，立刻更換標語成為幫太空人 隊集氣，並在臉書上以嚴厲語自自我批判，稱「我們真是一群天殺的蠢蛋，在弄出標示前竟然沒有三思，請大家接受我們這些白癡的誠心道歉吧」。