傳承父母家業 劉氏姊弟皮飾店落腳北園中心

Leatherology的創辦人劉家姊弟。（Leatherology）

達拉斯北園中心（NorthPark Center）新增一家皮飾商店可能不是新聞，但是這家Leatherology實體店對劉家姊弟來說意義不凡，他們把父母傳下來的皮飾店做大做好邁出了一大步。

劉家姊弟Rae Liu與David Liu從小在達拉斯大北區（Far North Dallas）長大，念的是布蘭諾（Plano）的高中。兩人離家念完大學後，10年前返回德州 ，因為 NorthPark Center是她倆從小逛到大的地方，所以理所當然進駐這裡。

劉家姊弟的父母就是以皮飾為業，耳濡目染下，她倆就以線上皮飾販賣起家，Leatherology現在已經是家100人的公司了。選在Macy's 旁邊開店，是她們由線上走向實體的關鍵一步，她們終於有個地方可以展示義大利 工匠手藝Trapunto客製的皮包、提包與背包了。

David Liu說，他們姊弟都愛NorthPark，外州人會懷疑他們為何選在NorthPark開店，因為mall都在沒落，但是NorthPark就是他們的歸依處，想在自家地盤開第一家店。28日是夢想成真的一天，而且NorthPark一直逆勢成長。

Leatherology運用的義大利Trapunto，又稱緯編提花針織，據信是第一次在皮革編織上。因此，她們的手工客製包可以繡上不同字樣，但是需要五周工時，不過客人可以挑選包包的各種顏色，從底面到條飾再到字樣。

但是她們的堅持是以15元至525元的可接受價格提供200多樣商品，背後的設計師周末期間還有可能進駐實體店。而且產品命名相當有達拉斯本地味，類似Meadow方形包就是以Meadows Museum起名，Oak Cliff也成為她們的Belmont手提包與Kessler達弗包的知名系列。

雖然自己有廠，對Leatherology來說是個優勢，但是廠在中國，碰上海運塞車，她們的急件偶爾得走空運。為了因應年底的購物潮，她們已經開始囤貨了，特別是最近熱銷的chic風文具。雖然她們對財務不願多談，但是告訴達拉斯晨報，她們有獲利而且不舉債。