11/2投票 中華文化中心首設投票所

11月2日請至中華文化中心投票。（哈里斯縣選務處提供）

如果錯過提前投票 ，請在11月2日，也就是投票的最後一天，投下寶貴的一票。截至10月27日，已有大約3萬5599人親自投票，4萬3978人使用郵遞投票。

11 月2日 (周二) 選舉日，所有的投票所都將從早上7時到晚上7時開放。共計717 個投票地點，哈里斯縣的選民可以在該縣任何一個投票所投票。值得一提的是，中華文化服務中心的體育館，第一次成為投票所。住在附近或購物的選民可以就近來中華文化服務中心投票。

為方便選民， HarrisVotes.com/WaitTimes 提供投票排隊等待時間功能，並可查詢附近的投票地點及選票樣本。進行郵遞投票的選民可至 Harrisvotes.org/Tracking 追踪郵遞選票。

這次選舉，所有哈里斯縣登記選民都有資格對八項州憲修正案進行贊成或反對投票，其中包括基礎和交通設施資金、司法候選人的資格要求、州限制宗教服務的權利等議題。一些市民的選票上可能有其他項目，例如學校理事和城鎮債券選舉，則根據選民登記住址或選區而異。

如想查看州憲修正案，可以閱女性選民聯盟網站 https://lwvhouston.org/voters-guide/，實際上他們對各議案不論是持贊成或反對意見，在各個角度都有非常詳細的分析。

例如，議案 1: 修正案授權職業牛仔競技協會或婦女職業牛仔競技協會，認可有組織的職業運動隊慈善基金會，在競技場館進行慈善抽獎活動。支持者認為此類型的抽獎活動能夠幫助青年獎學金計畫，諸如基督教青年會YMCA以及美國癌症 協會American Cancer Society這樣的慈善機構增加收入。反對者則認為抽獎屬於另一種賭博，會對一些德州家庭帶來負面影響。

議案 7: 修正案允許殘疾人的未亡配偶，在其去世時年滿55歲或以上的情況下，對其住宅地徵收學區房產稅的限制。支持者認為該修正案將保護殘疾人的倖存配偶，免於失去重要的福利。反對者則認為此項修正案可能會進一步減免房產稅，進而可能會對未來學校和其他地方財政帶來負面影響。

在投票過程中，若選民對有些選項和議案不是很感興趣。有權跳過任何選項或議案。

再次提醒民眾，即使申請郵遞投票，若尚未寄出，還是可以進行親自投票。但必須將郵遞選票帶到投票中心交給選務人員，便可進行正常的投票方式。如果遺失或忘了帶郵遞選票，仍然可以親自進行臨時選票投票。但如果已寄出填寫的郵遞選票，則不能再參加親自投票或更改選票。

如果對選舉事宜有問題諮詢，請至www.harrisvots.com 查閱中文版。或直接與哈里斯縣選務專員芮久玟JoAnne Ray聯絡，電話 713-274-4325。Email: [email protected]