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德州不強制防疫 休士頓反其道 特納市長不怕槓上州長

【休士頓訊】
德州州長禁強制戴口罩，但休士頓市特納力抗這種行政命令。(特納推特)
德州州長禁強制戴口罩，但休士頓市特納力抗這種行政命令。(特納推特)

州長艾伯特是共和黨人，但德州最大都市的市長幾乎全是民主黨人，在當今美國政治嚴重分歧的情勢下，州長槓聯邦政府，市長槓州長，休士頓市長尤其不吃州長那一套。

休士頓是美國第四大的城市，人口有230萬，因此市長有相當大的權力，現任市長特納(Sylvester Turner)在2016年獲選，經過幾年的鍛鍊，他對經營休士頓已有相當的信心，不怕跟州長對立。今年9月特納下令，市府員工必須打疫苗，否則就要接受兩周一次的檢測，違反規定的人可能會被開除。另外，8月時特納已規定市府員工上班時間必須戴口罩，這些都與州長的命令牴觸。

特納指出，他在州議會擔任民意代表時，很多好朋友是共和黨議員，大家共同合作達成許多有益人民的法規，但如今合作意願完全不存在，大家只為自己的利益和政治前途著想，譬如艾伯特下令地方政府不得強制大眾戴口罩、打疫苗，這樣的措施對人民並沒有益處，很多人可能因而被疾病折磨或冤枉送命。

特納希望政府官員與民意代表用常識來做決策，不要被票倉選民的偏頗意見左右，譬如佛洛伊德(George Floyd)被警察虐殺後，很多地方興起「杜絕警政經費」(Defund the Police)的聲浪，但休士頓反而增加了警局預算，因為社區安定需要好警察，警察有能力執法才能抑制犯罪。

關於州議會通過的嚴審投票權法案，特納引用聖經的一句話：「原本是動機邪惡的作為，反而讓我們獲益。」他認為少數族裔會因此更加踴躍的投票，共和黨想鞏固勢力的構想會遭到奮力反抗。

休士頓 警察 共和黨

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