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恆豐銀行捐贈小學食品 助低收入家庭

【休士頓訊】
恆豐銀行為小學捐贈食品，幫助低收入家庭。（恆豐銀行提供）
恆豐銀行為小學捐贈食品，幫助低收入家庭。（恆豐銀行提供）

10月21日下午， 恆豐銀行將千元捐獻食品送到HISD學區的Neff Elementary School，這是繼今年三月份的第一批捐助後，再次千元食品的捐助， Neff Elementary 校長 Amanda Wingard ，Wraparound專員Angelica Almaraz 及部分教職員工接受本次捐贈的食品，並對恆豐銀行的善舉表示由衷感謝。

Neff Elementary School 屬於Alife 學區，學校有94 % 的學生都來自低收入家庭， 大部分學生的父母都在餐館及清潔公司做事，長期處於收入不穩定狀態。 受疫情影響， 很多家庭時常面臨沒有食物的囧境。 學校為了幫助這些家庭設立了一個小型的食品儲藏間，食品來源都是學校通過向社會募捐而來，為需要食品的學生家庭提供應急幫助。

Angelica講了一個非常典型的例子，一個有四個孩子的家庭，父親因為感染新冠去世， 母親帶著四個孩子且沒有工作，家裡常常要靠在Neff Elementary school 讀書的孩子帶回去的食品度日。 Angelica 表示， 恆豐銀行的食品捐贈， 對於學校低收入家庭學生是巨大幫助，讓這些低收入的家庭的孩子能體會到來自社會的溫暖與關愛。

恆豐銀行自1998年建行至今， 在23年的經營歷程中，在關懷客戶，辛勤耕耘的同時，始終不忘回饋社會，盡一切力量幫助社區做有意義的公益活動，每年投入幾十萬美金用於慈善捐助，投入人力，物力，財力帮助有需要的人群， 關心弱勢群體。同時，鼓勵員工每年進行社會義工活動，以盡社區銀行應盡之社會責任。

低收入 學區 疫情

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