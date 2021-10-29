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陽光中心舉辦抽獎 歡迎耆老出門活動

【休士頓訊】
逢年過節，陽光活動中心都會舉辦各樣的活動，自娛娛人，老人家都能保持身心健康。（記者封昌明╱攝影）
逢年過節，陽光活動中心都會舉辦各樣的活動，自娛娛人，老人家都能保持身心健康。（記者封昌明╱攝影）

新冠病毒已趨減緩且陸續完成第三劑疫苗注射，陽光活動中心特別推出有意身心的活動。

陽光活動中心成立於1999年迄今已有22年，是休士頓最早的活動中心亦是休城最大的活動中心，新冠疫情延宕迄今已超過一年半，這段期間為避免感染，陽光中心為長者送餐，幸運的是大家都渡過最嚴峻的時刻。由於大家沒有適度活動，身體健康狀況不佳，陽光活動中心關切耆老能活出健康活出幸福。

打扮入時的長者，表演歌舞節目，是陽光活動中心最吸引人的活動之一。（記者封昌明╱攝...
打扮入時的長者，表演歌舞節目，是陽光活動中心最吸引人的活動之一。（記者封昌明╱攝影）

陽光中心室內活動空間寬敞面積2萬呎，高眺的屋頂有20呎高，因為寬廣自然享受清新的空氣。該中心推出周一至周五來就送紅包抽獎，會員人人有獎，凡持有Medicaid(MQMB)白卡且符合該中心的保險歡迎加入會員。

此外，周一至周五除了提供早餐、午餐、點心外，還有專車到府接送，安排附近看病、超市買菜等，娛樂休閒則包括：跳舞唱歌、電腦聯網、英語上課、象棋、麻將、健心操、運動器材、乒乓球等等，隨心所欲，自娛娛人。

如耆老們需要居家看護，該中心可代為安排服務人員，讓鳏寡孤獨廢疾者可獲得「被尊重的晚年」。

陽光活動中心附有：加聯照顧中心、幫助褓姆申請看護執照、孩童申請食物補助服務、CPR Fist Aid急救上課、提供褓姆每年30小時上課服務，電話：(713)988-2843、傳真：(713)988-3010。地址：6501 Westline Dr. Houston TX 77036。

陽光活動中心有10餘部交通車，可以提供住在附近的耆老接送、看病、購物等服務。 ...
陽光活動中心有10餘部交通車，可以提供住在附近的耆老接送、看病、購物等服務。 （記者封昌明／攝影）

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