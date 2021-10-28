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德州人語／魷魚遊戲 假裝深刻的快餐文化

德州人語

這兩年影視圈頻現黑馬作品，最近全球大火的韓國懸疑劇集「魷魚遊戲」就是其中之一。雖然從影視藝術的角度看，「魷魚遊戲」就像顏色醒目的快餐一樣，不被美食家認可，但商業角度的成功令它無法被忽視。它幾乎集結了市場上所有熱門配方：網紅打卡景點式的場景，極具辨識度的服裝，方便觀眾模仿的橋段，再撒上一點科幻味道。就連整個故事概念，也是無比「老套」，從「大逃殺」開始就屢試不爽。「電鋸驚魂」、「飢餓遊戲」到「絕地求生」，都靠該題材大獲成功。這一切都是在先前成功的作品中，找出已被觀眾認可的點，繼而用來討好他們。這也是娛樂產業開始從大數據中尋找流量密碼後，拼湊所有熱門元素的標準操作。

簡單不費腦的劇情易被接受，獨特的視覺效果易於網絡傳播，更不用提劇中還「狡猾地」以韓國兒童遊戲作為重要橋段，激發全世界年輕人對這些遊戲的好奇和模仿。每個網絡博主都在製作火爆全網的「椪糖」，相關玩具和服裝等周邊產品大賣，洛杉磯街頭擺起了快閃。在增加互動性的同時，順帶一波文化輸出。

 作為在美生活的亞裔，當然樂見亞洲文化輸出，畢竟看到美國孩子也開始玩玻璃彈珠是值得會心一笑的。

 不過，「假裝」關注當代社會問題，在故事中提及如階級固化、貧富懸殊和社會不公等現象，為劇集披上一層似乎深刻的外衣，是否真對我們的社會有幫助？畢竟「提及」和討論是不同的。雖然因為介於市場和藝術之間，通常一部影視作品可以承載的思想有限，但總不至於趨近於零。從2018年韓國熱門文藝片「燃燒」（Burning），到2019年奧斯卡最佳影片「寄生上流」（Parasite），無疑都在大聲吶喊「看，韓國的社會多麼不平等」。可「魷魚遊戲」甚至比前兩者都更單純，除了這句情緒化的宣洩外，只剩下娛樂套路，甚至沒有指出任何一點社會階級衝突的背後原因。

更糟糕的是，這種影視商品讓年輕人對那些深遠的社會問題的認識，停留在表淺的理解，同時卻誤以為自己理解了。也難怪如今全球青年都習慣非黑即白地表達態度，這和網路時代的公共討論需要迅速決定立場也有關。而事實上，階級衝突如今發生在全球各國，這是當代青年真正需要關注和探討的問題。

對底層人民充滿人文主義關懷，竟也被消費主義用作流量密碼，做出的產品沒有引發任何深層次的討論，除了讓背後資方賺得盆滿缽滿，進一步拉大貧富差距以外。令人感慨這個娛樂至死的時代也魔幻至極。一部用反烏托邦作為外衣的快銷式商品大獲成功，豈不是本身就是一個反烏托邦的現世寓言？

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